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Bakan Elvan: Kurda istikrar sağlanır

REUTERS
28.09.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:11

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan A Haberin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*Bugünlerde dövizde yukarı yönlü bir hareket olsa da kurda istikrarın sağlanacağını öngörüyoruz

*OVP'de ortaya koyduğumuz büyüme hedefleri makul, hatta onların üzerine çıkma ihtimalimiz de yüksek

*Mali disiplin içeride dışarıda Türkiye'nin övgü ile söz edildiği bir alan, ancak OVP sadece kamu maliyesine yönelik aldığımız tedbirlerden ibaret değil

*Büyüme finansmanında küresel ılımlı likidite artan, iç tasarruf oranları, mali disiplin destek olacak; büyümenin motoru olan kesim özel sektör olacak

*OVP'de tüm riskleri dikkate aldık

*Yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.63, yıl ortalaması 3.58; biz kurda istikrarın süreceğini düşünüyoruz

*Son günlerde Kuzey Irak ve Kuzey Kore hadiseleri nedeniyle kurda oynaklık söz konusu oldu ama bunun makul yere düşeceğine inanıyoruz

*Petrol fiyatlarının da önümüzdeki dönemde makul seviyelerde kalacağını düşünüyoruz

*Ara malı ithalatımız oldukça yüksek, OVP'de ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretimini sağlayacak politikalara yer veriyoruz

 

Etiketler: Kalkınma Bakanı , Lütfi Elvan , Dolar kuru
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