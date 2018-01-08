Bakan dönüp bir daha bakıyor... Milyonlarca insan onları izliyor, çünkü…

Anne Webb, "Kesinlikle ama kesinlikle bu kadar çok görüntülenmesine çok şaşırdım. Birkaç bin kişi izler diye düşünüyordum" dedi. Ancak gerçek annenin tahmininin çok ötesine geçti ve Avustralya, Filipinler ve ABD dahil çok sayıda ülkeden kullanıcı videonun altında yorum yazdı.

Dördüzler, dünyaya geldikleri Mayıs 2016'da da uluslararası medyanın dikkatini çekmişti. Zira; Bethani Webb, dördüzlerini normal doğumla dünyaya getirmişti. O dönemde bir hemşire Bethani ve eşi Tim'e, bunun 67 milyonda 1 olasılık olduğunu söylemişti.



