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    Bakan devrede

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    15.02.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Barolar Birliği ile (TBB) hükümet arasında, birliğin adından ‘Türkiye’ kelimesinin çıkarılacağının ve yapısının değiştirileceğinin açıklanmasından sonra başlayan krize formül aranıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve ekibi dün Adalet Bakanlığı’na gitti. Bakan Abdulhamit Gül ile görüşme bir saati aşkın sürdü.

    Feyzioğlu, “Sayın Gül, bana ‘TBB’nin milli konulardaki duruşuna ilişkin bir tereddütleri olmadığını’ söyledi. Somutlaşan bir çalışma olmadığını ama somutlaşma aşamasında bizimle de elbette gerekli görüşmelerin yapılacağını ifade etti” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , bakan , Abdulhamit Gül , son dakika
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