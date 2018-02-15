Bakan devrede

TÜRKİYE Barolar Birliği ile (TBB) hükümet arasında, birliğin adından ‘Türkiye’ kelimesinin çıkarılacağının ve yapısının değiştirileceğinin açıklanmasından sonra başlayan krize formül aranıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve ekibi dün Adalet Bakanlığı’na gitti. Bakan Abdulhamit Gül ile görüşme bir saati aşkın sürdü.
Feyzioğlu, “Sayın Gül, bana ‘TBB’nin milli konulardaki duruşuna ilişkin bir tereddütleri olmadığını’ söyledi. Somutlaşan bir çalışma olmadığını ama somutlaşma aşamasında bizimle de elbette gerekli görüşmelerin yapılacağını ifade etti” dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.