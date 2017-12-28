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    Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

    Özgür Deniz KAYA -Harun Uyanık ,(DHA)
    28.12.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, atık sular nedeniyle CHP'li belediyelere ceza kesilmesini önerdiğini; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ceza kesmekle olmaz. Oraya tesis kurun" talimatı verdiğini söyledi.

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyelere ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın" talimatı sonucu Marmara Bölgesi'nde bulunan Ergene Havzası'nda 13 adet atık su arıtma tesisi kurulduğunu açıkladı.

    Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı: "Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye.' Dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz."

     

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