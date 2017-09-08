Bakan Çelik’ten AB’ye: Çocuk oyuncağı değil

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi çağrısında oldukça yalnız kalırken Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ‘irrasyonel’ olarak nitelediği bu tür açıklamalardan bıktıklarını belirterek, “Bu çocuk oyuncağı değil” dedi. Dönem Başkanı Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın (Gymnich) aday ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumuna katılan Çelik, Türkiye ile ilişkilerin kesilmesine yönelik bir atmosfer görmediğinin altını çizerek, “Bazı ülkeler Türkiye ile müzakereleri kesince Türkiye’ye ders vermiş olacağı yönünde bir yaklaşım üretiyor. Türkiye’nin büyüklüğünü kavrayamıyorlar. Bu çocuk oyuncağı değildir. ‘Müzakereleri dondurdum, altı ay sonra mikro dalgada ısıttım, yeniden başlattım’ gibi bir şey bizim açımızdan kabul edilemez. Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur. Böyle bir tartışmanın bile çok ciddi sonuçları olur” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların Türkiye olmaksızın çözülemeyeceğini kaydeden Çelik, “Tam üyelik bir devlet stratejisidir ve bu hedef korunmaktadır. Türkiye gibi bir ülke, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, laik, demokratik bir siyasal rejime sahip bir ülke ile işbirliği yapmazsanız radikalleşmeye karşı bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz? Bu irrasyonel açıklamaları duymaktan bıktık. Türkiye, herhangi bir ülkenin iç politika meselesi olmamalı. Büyük sorunları çözmek için Türkiye ile AB daha çok yakınlaşarak beraberce geleceğe odaklanmalı” diye konuştu. AB’ye, ‘eleştirilen alanlarla ilgili fasılların açılması’ çağrısı yapan Çelik, “Almanya’nın müzakere süreci üzerinden Türkiye’ye zarar vermesi söz konusu olamaz. Bu, Almanya’ya zarar verir, AB’ye zarar verir” dedi.

JOHNSON: TÜRKİYE ÖNEMLİ

Şu ana kadar müzakerelerin kesilmesi konusunda Almanya’ya tam ve net destek veren tek ülke Avusturya olurken Birleşik Krallık’tan AB’ye uyarı geldi. Türkiye’nin uzağa itilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu belirten Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Türkiye büyük ve stratejik açıdan hepimiz için önemli bir ülke” ifadelerini kullandı. Yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi endişeleri bulunduğunu ifade eden Johnson, Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğinin farkında olunması gerektiğine ve doğru yönde ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

İRLANDA’DAN DESTEK

- İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, son bir yılda Türkiye’de çok şeyin değiştiğini vurgulayarak, “AB’nin Türkiye’nin yakınında kalması, diyaloğu açık tutması ve gelecekte Türkiye’nin katılım perspektifinin korunması önemli” diye konuştu.

- Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijarto da Türkiye’nin hızla güçlenen bir ekonomiye sahip olduğunu ve ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefi olduğunu belirterek, “Stratejik türden bir ortaklığın oluşturulabilmesi AB’nin ana çıkarlarından. Türkiye’yle karşılıklı saygıya dayalı ilişkinin öngörülebilir halinin sürdürülmesi son derece önemli” dedi.

- Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise şu aşamada Türkiye’yle gerçek bir sorun yaşadıklarının altını çizerek, “Ülkedeki durum çok zor. Müzakereler donmuş durumda ve ilerlenmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.