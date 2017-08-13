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Bakan Çavuşoğlu'ndan tatil yorumu... Tercihini açıkladı

DHA
13 Ağustos 2017 - 11:01Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 11:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmcilerin, Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesi beklentisine ilişkin, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ancak salı günü Bakanlar Kurulu’nda karara bağlayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, turizm sektörünün Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün yönündeki beklentilerinin 15 Ağustos Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanacağını söyledi.

Herkesin büyük bir merakla beklediği Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili görüşünü turizmden yana kullanacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ekonomiyi de düşündüklerini kaydetti. Turizmdeki hareketliliğin sinerji yaratacağına işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi, görüşümüzü tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ama tabi ki bu bir oy kullanma şeklinde değil de, Bakanlar Kurulu istişaresi sonucunda karar verilecektir" dedi.

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Etiketler: Bakan Çavuşoğlu , turizm , tatil
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