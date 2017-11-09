Bakan bir daha bakıyor! Mahallenin ortasında yolcu uçağı...

Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, hurdaya çıkarıldıktan sonra geçen yıl Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi. Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi. Önce "uçak kafe" yapılması planlanan ancak daha sonra çocukların eğitimi için kullanılması kararlaştırılan uçağın mahalledeki evlerle çok yakın olması, ilginç bir görüntü ortaya çıkarıyor.







Mahalle muhtarı Yücel Aşam, henüz kullanılmamasına rağmen uçağı görmeye çok sayıda kişinin geldiğini söyledi. Mahallede uçağın getirilmesinin ardından çevre düzenlemesi de yapıldığını belirten Aşam, "Mahallemizde bir yoğunluk oldu. Özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ilgisini çekiyor. Buraya ziyarete gelenler fotoğraf çektiriyorlar. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklarımızın vakit geçirebileceği bir alan olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Mahallede bakkallık yapan Ahmet Öz de uçağın getirilmesinin ardından yaşanan hareketlilik nedeniyle satışlarında yüzde 60 artış olduğuna işaret etti. Uçağın faaliyete geçmesiyle satışlarının daha da artacağını düşündüğünü dile getiren Öz, şunları kaydetti:



'UÇAĞIN GELMESİYLE BİRÇOK DEĞİŞİKLİK OLDU'



"67 yaşımdayım. Bu yaşıma kadar uçağa binmedim. Bu kadar yakından da görmedim. Uçağı sadece uçarken izlerdim, şimdi camiye her gidip geldiğimde yakından bakıyorum. Çocuklar akşama kadar uçağın yanında oyun oynuyor. Uçağın gelmesiyle mahallemizde birçok değişiklik oldu. Çevre düzenlemesi yapıldı. Bakkaldaki satışlarım uçak faaliyete girmeden arttı. Açıldığında yüzde 100 artar diye bekliyorum."



Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Erdoğan Gündoğdu ise daha önce hiç uçağa binmediğini, ilk defa bir uçağı yakından inceleme fırsatı bulduğunu anlattı.







İlk defa bir uçağın içine girdiğini aktaran Gündoğdu, "Mahalle açısından güzel bir şey. Benim gibi uçağın içine hiç girmeyenler en azından şeklini görebilecek. Benim bu yaşa kadar fırsatım olmadı. Ayrıca mahalleye değişik bir renk kattı. Mahallemiz biraz fakir bir mahalle olduğu için çocuklarımızın da uçağı görme fırsatı oldu." değerlendirmesinde bulundu.