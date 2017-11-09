Son dakika haberi: Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden sonra flaş gelişme

3. Global SatShow’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uyduları SpaceX’in

Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağını açıkladı.

Bu kapsamda Airbus’ın ana taşıyıcısı olan SpaceX ile 2020 ve 2021 yıllarında Türksat 5A ve 5B uyduları uzaya gönderilecek.Elon Musk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşmede Türksat 5A ve 5B’nin uzaya fırlatılması için Falcon 9’un tercih edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Global SatShow’da Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat A.Ş. arasında sözleşme imza töreni gerçekleşiyor.



Elon Musk, dünkü ziyaretlerinin ardından ABD’ye döndü. 3. Global Sat Show’da SpaceX’i şirketin Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller temsil etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ve 3. Global SatShow Koordinatörü Hakan Kurt’un katıldığı törene Elon Musk ise, ABD'ye döndüğü için katılamadı.







