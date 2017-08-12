Bakan az önce açıkladı! Tüm uyarıları yaptık...

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye 35-540 milyon ton kömür ithal ediyor. Yerli kaynakları doğru olarak kullanabilirsek fiyatları düşürebiliriz.

Dışa bağlılığımızı azaltmak için çalışıyoruz.

Yerlileştirme oranını artırmalıyız.

Yerli kömürle önemli adımlar atılacak.

Eski Türkiye'den kalan santraller vardı, bununla ilgili çalışmalarımız var.

Filtreleme sistemleri yenilenecek.

Bu santraller ile ilgili olarak firmalara süre verdik.

2019'a kadar uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz, tüm uyarıları yaptık.

Çok ciddi bir denetim mekanizması oluşturarak takibini sürdüreceğiz.

Enerji ve kömür politikasında tüm alanlarda kurumsallaşmaya gideceğiz.