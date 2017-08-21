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    Bakan Arslan: Otoyollarda tüm çalışmalar duracak

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 10:53Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 10:58

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışındaki tüm çalışmaların durdurulacağını açıkladı.

    TRT Haber'e konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan bayramda yola çıkacak olanlar için önemli bir haber geldi. Bakan Arslan, hükümet tarafından 10 güne çıkarılan bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışındaki tüm çalışmaların durdurulacağını belirtti.

    OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

    Öte yandan Bakan Arslan, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da duyurmuştu.

    Etiketler: otoyol , Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan , son dakika
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