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    Bakan Arslan banliyÃ¶ hatlarÄ±ndaki son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

    Ã–zgÃ¼r ALTUNCU - Ä°dris TÄ°FTÄ°KCÄ° /Ä°STANBUL,(DHA)Â
    02.11.2017 - 16:43 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenlenen 10â€™uncu Transist 2017 UluslararasÄ± Ä°stanbul UlaÅŸÄ±m Kongresi ve FuarÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamÄ±nÄ± bitireceÄŸiz. Her iki yakayÄ± da HalkalÄ±'dan Gebze'ye birbiri ile entegre edeceÄŸiz" dedi.

    TÃ¼rkiyeâ€™nin ulaÅŸÄ±ma Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek zorunda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Arslan Ãœlkemizde bu sene iÃ§erisinde 8 ayda 773 bin araÃ§ dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gÃ¼nde ortalama 3 bin 700 araÃ§ anlamÄ±na geliyor. Bu kadar Ã§ok aracÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elbette hem Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek durumundayÄ±z hem de toplu taÅŸÄ±mayÄ± teÅŸvik etmek durumdayÄ±z. Zamandan tasarruf, akaryakÄ±ttan tasarruf anlamÄ±nda, karbondioksit salÄ±nÄ±mlarÄ±nÄ± azaltmak anlamÄ±nda bunu teÅŸvik etmek durumdayÄ±z. Nitekim Ä°BB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu" diye konuÅŸu.

    Bakan Arslan banliyÃ¶ hatlarÄ±ndaki son durumu aÃ§Ä±kladÄ±


    "2018 SONUNA KALMADAN SÄ°STEMÄ°N TAMAMINI BÄ°TÄ°RECEÄžÄ°Z"

    Ä°stanbulâ€™da kapatÄ±lan banliyÃ¶ hatlarÄ±nÄ±n yeniden hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BanliyÃ¶ sistemlerini metro standardÄ±na dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi Gebze'den HalkalÄ±'ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray'Ä±n araÃ§larÄ± ile taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapmak adÄ±na gecemizi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼mÃ¼ze katÄ±yoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamÄ±nÄ± bitireceÄŸiz. Her iki yakayÄ± da HalkalÄ±dan Gebze'ye birbiri ile entegre edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

    FUARI GEZDÄ°, OTOBÃœSLERÄ° Ä°NCELEDÄ°

    AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan kendisine eÅŸlik eden Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t uysalâ€™la birlikte stantlarÄ± gezdi. Yerli Ã¼retim otobÃ¼sleri inceleyip basÄ±n mensuplarÄ±na poz verdi.

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