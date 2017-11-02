Bakan Arslan banliyÃ¶ hatlarÄ±ndaki son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin ulaÅŸÄ±ma Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek zorunda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Arslan Ãœlkemizde bu sene iÃ§erisinde 8 ayda 773 bin araÃ§ dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gÃ¼nde ortalama 3 bin 700 araÃ§ anlamÄ±na geliyor. Bu kadar Ã§ok aracÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elbette hem Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek durumundayÄ±z hem de toplu taÅŸÄ±mayÄ± teÅŸvik etmek durumdayÄ±z. Zamandan tasarruf, akaryakÄ±ttan tasarruf anlamÄ±nda, karbondioksit salÄ±nÄ±mlarÄ±nÄ± azaltmak anlamÄ±nda bunu teÅŸvik etmek durumdayÄ±z. Nitekim Ä°BB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu" diye konuÅŸu.







"2018 SONUNA KALMADAN SÄ°STEMÄ°N TAMAMINI BÄ°TÄ°RECEÄžÄ°Z"

Ä°stanbulâ€™da kapatÄ±lan banliyÃ¶ hatlarÄ±nÄ±n yeniden hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BanliyÃ¶ sistemlerini metro standardÄ±na dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi Gebze'den HalkalÄ±'ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray'Ä±n araÃ§larÄ± ile taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapmak adÄ±na gecemizi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼mÃ¼ze katÄ±yoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamÄ±nÄ± bitireceÄŸiz. Her iki yakayÄ± da HalkalÄ±dan Gebze'ye birbiri ile entegre edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.



FUARI GEZDÄ°, OTOBÃœSLERÄ° Ä°NCELEDÄ°



AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan kendisine eÅŸlik eden Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t uysalâ€™la birlikte stantlarÄ± gezdi. Yerli Ã¼retim otobÃ¼sleri inceleyip basÄ±n mensuplarÄ±na poz verdi.