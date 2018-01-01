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Bakan Arslan: 4 bin kilometrede çalışıyoruz

Hürriyet Haber
01.01.2018 - 20:35 | Son Güncelleme:

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, demiryolu sektöründeki çalışmalara değinerek, 2018’de Başkentray’ı, Konya-Karaman hızlı tren hattını, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bitirip test aşamasına getireceklerini, Samsun-Sivas hattını iyileştireceklerini ifade ederek, Gebze-Halkalı banliyo hattını da bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yeni alınacak tren setlerinde yerlilik ve milli ürünlere öncelik vereceklerine işaret eden Arslan, “Birçok projemiz var. 1870 kilometre yüksek hızlı tren, 1290 hızlı tren hattında, 893 de konvansiyonel hatta olmak üzere 4 bin kilometrenin üzerinde hatta inşaat çalışmalarımız devam ediyor. 10 bin 500 kilometrelik hattı yeniledik. 2017’de yüksek hızlı trenlerimizde 7 milyon, konvansiyonel trenlerde 14 milyon, Marmaray’da 63 milyon yolcu olmak üzere trenle 84 milyon yolcu taşımış olduk, 28.5 milyon ton yük elleçledik. Yüksek hızlı tren hizmete girdiğinden beri 39 milyon kilometre yol katetmiş, 37 milyon yolcuya hizmet etmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, Ankara YHT Garı’nın açıldığı günden beri geçen 14 aylık periyotta 5 milyon 300 bin kişiye hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 13 bin 500 kişinin gardan seyahat ettiğini söyledi. Doğu Ekspresi trenine yönelik yoğun ilgiyi de değerlendiren Arslan, bu ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Etiketler: Ahmet Arslan , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , gazetehaberleri
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