Bakan Albayrak batı ülkelerini uyardı: 80 milyonu kaybederler

ENERJİ Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin batıyla 70 yıllık stratejik ittifakı ve müttefikliği çerçevesinde çok önemli bir testten geçtiğini vurgulayarak, “Türkiye’yi artık, hele de bu yaşananlardan sonra 20. yüzyılın kodlarıyla okumaya çalışma dönemi bitti. Siyasetçiler özelinde demiyorum bunu, 80 milyon özelinde… 80 milyonu kaybederseniz bunun bedeli emin olun çok ağır olur. Buna akılcı ve rasyonel yaklaşım gerekli” dedi.

Çelebi Strateji Danışmanlık’ın 15’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi, ‘Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye’ temasıyla dün Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Bakan Albayrak zirvedeki konuşmasında Çin ve Hindistan’ın toplam milli gelirinin G7 ülkelerini geçeceğini belirterek, batı merkezli ekosistemin artık doğuya kaymak durumunda olduğunu ifade etti. Albayrak, “Dünyada bir paradigma değişimi var, ‘power shift’ değişimi var… Hakikaten yeni yüzyılda çok büyük bir zihinsel ve derin bir dönüşüm var. Çin ve Hindistan önemli bir şekilde ayrışıyor” diye konuştu.

EKOSİSTEM DÖNÜŞÜYOR

Albayrak, Türkiye’nin önünde doğu ekonomileri açısından önemli fırsatlar bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Önümüzde yeni bir dünya ekosistemi duruyor. Türkiye işte bu yeni network’ün orta kuşağının ana omurgasını oluşturan, bu linki bağlayan, anahtar bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyor. Rasyonel olacağız, pragmatik olacağız ve ‘iş birliklerini nasıl artırabiliriz’i tartışıp konuşacağız. Tüm bu network’e baktığınızda dünyadaki altyapı, dünyadaki enerji kaynakları, dünyadaki ekosistemin dönüşümü içerisinde Türkiye’nin yetişmiş genç nüfusu, rekabetçi özel sektörü ve tüm bu yaşananlara rağmen hakikaten liberal politikalarla yatırımcı dostu iklimi geliştiren, istikrarlı bir resmiyle dünyada çok net ayrışıyor.” Türkiye’nin batıyla 70 yıllık stratejik ittifakı ve müttefikliği çerçevesinde çok önemli bir testten geçtiğini anlatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Esas görmemiz gereken de yeni dünya düzeninde artık kimse 80 milyondan bu kadar şey yaşandıktan sonra, bir tokat yedikten sonra diğer yanağını da uzatmasını beklemesin. Ben siyasetçi olarak bunu görürüm, görmem ama 80 milyon bunun yaşanmasına izin vermeyecek.”

Çelebi Stratejik Danışmanlık’ın 15. kuruluş yıldönümü için düzenlenen konferansın açılışı öncesi gonu İstanbul Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya (sağda), Işın Çelebi (solda), Profesör Michael Pettis (sol 2) ve St. Xaivier’s College Ekonomi Bölüm Başkanı Aditi Sawant (ortada) çaldı.

VARLIK FONU KATILACAK

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise 2008’de finansal krizle birlikte ABD’nin küresel etkinliğinin azalırken, Çin ve Hindistan’ın daha fazla söz sahibi olduğu bir döneme girildiğini belirterek, gelecekte bu iki ülkenin dünya ekonomi ekseninde daha fazla ağırlığı olacağını ifade etti. Karadağ, Çin’de başlayan, Hindistan’dan geçen ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesine azami seviyede katılım sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Çin ticari kamu bankalarının, yeni İpek Yolu olarak adlandırılan ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesi kapsamında yurtdışı yatırımlarında kullanmak üzere on milyonlarca dolar tutarında finansman arayışı içinde olduğu bilinmektedir. Varlık Fonu olarak bu türden projelere yönelik enstrümanların geliştirilmesinde ve alım-satımında rol oynayabilmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.”

Çelebi Strateji Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Işın Çelebi de, 2002 yılında siyaseti bıraktığı gün bu şirketi eşiyle birlikte kurduklarını belirterek, “Türkiye’ye faydalı olmanın sadece siyasetle değil, düşünce, fikir ve proje üreterek de sağlanacağı kanaatine vardık” diye konuştu.

ÇİN YÜZDE 3 BÜYÜMENİN ALTINA BİLE DÜŞEBİLİR

PEKİN Üniversitesi Guanghua İşletme Fakültesi Finans Profesörü Michael Pettis, dünyanın son dönemde hiç duymadığı kadar reforma ihtiyaç duyduğu bir yapıda olduğunu belirtti. Ülkelerin iki farklı modelle bunu gerçekleştirdiklerini belirten Pettis, “Demokrasiler bu reformları yapıyor ve servetin dağılımı daha iyi yapılıyor. Bunun dışında birde otoriter ülkeler var. Onlar da bu reformları yapıyor. 1980’lerde Çin’in yaptığını buna örnek olarak gösterebiliriz. Reformlar Çin Komünist Partisi tarafından yapıldı. 1979’dan itibaren Çin ekonomisi sadece üç kez yüzde 7 büyümenin altına düştü. Çin’in yeniden bir merkezileşme adımı atmasının şart. Bunun tam tersi bir merkezileşme olmaması halinde ise Çin’in yüzde 3’ün bile altında bir büyümeye maruz kalacak” dedi.

REFORM GEREKEN ALANLAR VAR

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi konferansına yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin başta finans sistemi olmak üzere hala reform yapması gereken alanlar var. Bu yıl yüzde 5 veya üzeri büyüme yakalanacak gibi görünüyor, önümüzdeki 3 yılda da bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. OVP’yi de bu perspektifte hazırlıyoruz. Türkiye’de yatırım ve üretimin önünü açacak vergi kanunları reformları üzerinde çalışıyoruz” dedi.