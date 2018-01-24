Bakan Ağbal'dan şans oyunlarıyla ilgili kritik açıklama: Cazibeyi artıracağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Ağbal, şu açıklamalarda bulundu:

Zeytin Dalı Harekatı, ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor.

büyüme ve istihdam tarafından son derece olumlu gelişmeler var. 2017 yılında da son derece güçlü bir bütçe performansı ortaya koymuş olduk.

2017 yılı başında herkesin beklentisi karamsardı. Hükümet olarak aldığımız tedbirler sonrasında yüzler gülmeye başladı. 2017 yılının 3'ncü çeyreğinden sonra yatırım alanında kıpırdamalar meydana geldi. Beklenti kanalından baktığımız zaman 2018 yılında moraller iyi, ileriye yönelik beklentiler olumlu. 2018 yılında yatırımlar tarafının daha güçlü seyredeceğini biliyoruz. İstihdam edilen kişi sayısı artıyor. Asgari ücret gelişmesi de tüketim tarafında olumlu hareket getirecek. Kredi Garanti Fonu kanalı üzerinden kredi genişlemesi devam edecek. Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek.

2018 BÜYÜMENİN ARTTIĞI BİR YIL OLACAK

Hayatın içinde, alışveriş merkezlerinde, sokaklarda ve caddelerde büyük bir canlılık var. Geleceğe dair beklentiler olumlu olduğu için, ister istemez güven endekslerinde kendini gösteriyor. Bu yakalanan ivmelerin de 2018 yılında devam edeceğini görüyoruz. Hayatın gerçekliği içerisinde baktığımızda 2017 yılında terörle yürütülen kararlı mücadele sayesinde, 2016 yılında yaşadığımız hadiseleri yaşamadık. İnsanlar çok rahat bir şekilde alışveriş yapıyorlar, geleceğe güvenle bakıyorlar. Ekonomiye de bu destek veriyor. 2018 yılında da büyüme tarafında her zaman kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. İstihdamın arttığı, büyümenin devam ettiği bir yıl olacak 2018. İnanıyorum ki Türkiye 2018'i yukarıda bir noktada yılı bitirecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimi 2019'da olacak. Önemli bir yıl olacak. Geçmişe baktığımız zaman 2002 yılından bu yana 11 seçim geçirdik. Her zaman şunu söyledik; "Bir seçime gidebiliriz. İddialarımız var. Ekonomi ve bütçe politikalarında mali disiplinden asla vazgeçmeyiz" Bunu sadece sözle söyleyip bırakmadık. Bütçe performansında başarılar elde ettik. 2010 ila 2017 yılı sonu ile yüzde 1.1 oranında devlet bütçe açığı var. Böyle bir rakam yok! Hiçbir zaman için seçim bütçesi yaklaşımı içerisinde olmadık. Merkeze insanımızı, vatandaşımızı koyduk. Parayı doğru yerlere harcadık. Bu dönemde ayrıca, içeride ve dışarıda karşılaştığımız sıkıntıları bu bütçe ile aştık. Bu bütçeden sadece ekonomiyi canlandırmak için tedbir alma konusunda harcamalar yapmadık ki. Savunma konusunda ilave harcama talepleri oldu. Bunları da karşıladık. Vatandaşımızın talepleri ne ise onları karşılayacağız. 2018-2020 orta vadeli programını açıklamış bulunuyoruz. İnanıyoruz ki 2019 seçimleri geldiğinde o dönemde ekonomi daha iyi olacak. İnşallah enflasyonu bu sene sonu itibarıyla tek haneli rakamlara düşürmemiz lazım. Biz hiçbir zaman için sanal görüntüler ile bu ülkeyi yönetmiyoruz. Bu uzun vadedeki hedefleri görerek kararları veriyoruz.

SANAL BAHİS SİTELERİNİN ARKASINDA SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR

2017 yılında Masak çok yoğun bir şekilde tüm talepleri karşıladı. Adliye makamları tarafından 26 bin dosyada bilgi talep edilmiş. Biz bu taleplerden baktığımız zaman yaklaşık olarak 1.233 emniyet ve diğer kamu kurumlarından gelen talepler var. Bu kapsamda da 85 bine yakın kişinin mali varlığının araştırılması istenmiş. 26 bin 536'sı FETÖ Terör Örgütü mensubu kişiler. Mali araştırmalar yapıp, emniyet birimlerimize, savcılıklarımıza vermişiz.

Sanal Bahis konusu da önemli. Yurtiçi ve yurtdışında illegal suç örgütleri sanal ortamda internet siteleri oluşturmak suretiyle bahis oynatıyorlar. Bunların hacmi de her geçen gün artıyor. Burada Adalet ve İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı olarakd a çok yoğun çalışmalar başlattık. Yasadışı örtgütler tarafından düzenlenen siteler. Bahis sitelerine girip oyun oynayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vatandaşımız şunu bilsin ki, bu sitelerin arkasında suç örgütleri var. Şebekler var. Vatandaşlarımızın asla bu tür ortamlarda oyun oynamamaları ülke güvenliğimiz açısından da son derece önemli.

Burada hacmin arttığını gördükten sonra bir yetki aldık. Sanal Bahis konusunda bir bankada hesap yakalamışsak, anında o paranın çekilmesini engelliyoruz. Eylül ayında bir düzenleme yaptık, adli makamlar bu hesaplara da el koyuyorlar. Gerek oyun oynayanlar, paraları bankalardan çekenler yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirler. Bizler bunları anlık takip ediyoruz. Hem bu paralara el koyuyoruz, bu işlemlere karışan kişiler hakkında da idari takip başlatıyoruz.

İkramiye oranlarının yüksek olması sebebi ile bir yönelim söz konusu. Açık söylemek gerekirse, diğer ülkelerdeki uygulamalara baktığımız zaman ikramiye oranlarının yukarı çekilmesi mantıklı oluyor. Teknik ekipler düzenlemeleri başlattılar. Ama yasadışı bahisin önüne geçme yollarından bir tanesi adli makamlar aracılığı ile mücadele etmek, yasal olarak oynanan şans oyunlarında da cazibeyi artıracak çalışmalar yapılacak.

TORBA YASADA NELER OLACAK?

Maliye Bakanlığı olarak zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacı ile yasal düzenlemelerimiz var. 2018 yılında yatırımları ve istihdamları teşvik etme amacıyla düzenlemeler planlamıştık. Torba Yasa diye tabir ettiğimiz çalışmaya başlamıştık. Bakanlıklarımız ile koordine halinde düzenlemeleri inceliyoruz. Yakın bir zamanda uygun görülen düzenlemeleri meclise sevk etmeyi düşünüyoruz.

2018-2019 yıllarında yatırım harcamaları kapsamında makine teçhizat harcamalarında teşvik edici düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bizim Ar-Ge Merkezleri'nde alınan makineler var. Bu yıllarda alınacak makineler için KDV istisnası getireceğiz.

İstihdamın teşviki ile ilgili 2020'ye kadar olan süreçte milli istihdam seferliğine devam ediyoruz. Bu düzenlemeler olacak. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe istihdam teşvikleri vereceğiz.

Her sene Eylül-Ekim aylarında asgari ücret üzerinden alınan vergiler, verilen asgari ücretin altına düşüyordu. Kalıcı bir düzenlemeye sokmak istiyoruz. Asgari ücret yılbaşında açıklanan tutarın altına inmeyecek.

Sporun teşviki bakımından vergi düzenlemelerimiz olacak.

Kamu taşınmazların ekonomiye kazandırılmalarıyla ilgili düzenlemelerimiz olacak.

Otomotiv sektörüne yönelik üretim maliyetlerini aşağı çekecek ÖTV kaynaklı vergi yüklerini ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz olacak.

Çalışma Bakanlığımızın, işverenlerin sosyal güvenlik kurumuna yükümlülüğünü azaltan öneriler var. Bu son derece önemli.

Hazine Müsteşarlığımız, BES'in daha da geliştirilmesi konusunda düzenlemeler getiriyor.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sosyal hayata dair bakanlığın görev alanlarına giren birtakım düzenleme önerileri olacak.

Bu hafta sonuna kadar bunları toparlayacağımızı düşünüyorum.

ÖTV'NİN İADESİ TALEBİ GELDİ, OLUMLU DEĞERLENDİRDİK

Otomotiv üretiminde ticari araç üretiminde yerli üretimi gerçekleştiren firma temsilcileri ile bir araya geldik. Sektörün tüm sorunlarını ele aldık. 2017 yılında otomotiv sektörü ihracatta büyük bir rekor kırdı. Türkiye ihracatının başına oturdu. Her yolla yerli üretimi destekleyecek çabalar ve gayretler göstermemiz lazım. Sektörün şyöle bir talebi var; ticari araç ve yerli araç üretiminde ÖTV'ye tabi unsurlar var. Mesela, araca oto teyp takıyorsunuz. Bunlar ÖTV'ye tabi. Sonra araç tamamlanıp satıldığında aracın tamamı üzerinde tekrar bir ÖTV alıyoruz. Teçhizatla ilgili ÖTV'nin iadesi talebinde bulunmuştu. Olumlu değerlendirdik. Hükümetimize bunu sunacağız. Sektöre üretim maliyetini de aşağı çekmiş olacağız. Bu ÖTV istisnası üretici için geçerli.