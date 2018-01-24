Bakan Ağbal: Ekonomi güçlü büyüme trendini devam ettiriyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Zeytin Dalı Harekatı) Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor" dedi. Bakan Ağbal, ekonomi güçlü büyüme trendini ise devam ettirdiğini vurguladı.

İşte Bakan Ağbal'ın açıklamasında öne çıkan satır başları: *2018 başında dış finansman koşulları destekleyici *2017 dördüncü çeyrekte yavaşlama beklentisi olsa da ekonomi güçlü büyüme trendini devam ettiriyor *2018'de ekonomi güçlü büyüme performansını devam ettirecek *Birçok sektörde kapasite kullanım oranları sınırlara gelmiş durumda, kurulu kapasiteyi büyütecek teşvikler vermemiz gerek *2018'de yatırımların daha güçlü seyredeceğini düşünüyoruz *2018'de yatırımda makine teçhizat harcamalarını destekleyecek düzenlemeler yapmamız gerek, hazırlıklarımızı tamamladık *Özel tüketimde 2018'de yakalanan ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz AYRINTILAR GELİYOR...