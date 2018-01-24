Bakan Ağbal: Ekonomi güçlü büyüme trendini devam ettiriyor

İşte Bakan Ağbal'ın açıklamasında öne çıkan satır başları:
*2018 başında dış finansman koşulları destekleyici
*2017 dördüncü çeyrekte yavaşlama beklentisi olsa da ekonomi güçlü büyüme trendini devam ettiriyor
*2018'de ekonomi güçlü büyüme performansını devam ettirecek
*Birçok sektörde kapasite kullanım oranları sınırlara gelmiş durumda, kurulu kapasiteyi büyütecek teşvikler vermemiz gerek
*2018'de yatırımların daha güçlü seyredeceğini düşünüyoruz
*2018'de yatırımda makine teçhizat harcamalarını destekleyecek düzenlemeler yapmamız gerek, hazırlıklarımızı tamamladık
*Özel tüketimde 2018'de yakalanan ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz
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