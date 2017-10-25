Bakan Ağbal açıkladı… Eğitime ayrılan bütçe ne kadar olacak?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada eğitime ayırdıkları kaynağı 2018 yılında 134 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, "Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Yani gelecek yıl vergi gelirlerinin yüzde 22’sini sadece eğitime harcayacağız" dedi.

Ağbal, 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Bakan Ağbal, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018 yılı bütçesinin bundan önceki bütçelerde olduğu gibi ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatandaşlara hizmeti esas alan bir bütçe olacağını belirtti.

BÜTÇE GİDERLERİNİN YÜZDE 18’İ EĞİTİME AYRILACAK

Eğitime kolay erişim ve nitelikli eğitimin sağlanması amacıyla, önceki yıllardaki gibi 2018’de de bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını vurgulayan Ağbal, eğitime ayırdıkları kaynağı 2018’de 134 milyar liraya çıkardıklarını belirtti. Ağbal, böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’inin tek başına eğitime ayrılacağını söyleyerek, "Başka bir ifadeyle, 2018 yılında vergi gelirlerinin yüzde 22’sini sadece eğitime harcayacağız" dedi.

Merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayırdıkları kaynağın artmasıyla okullaşma oranlarının yükseldiğine, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında önemli düşüşler sağlandığına işaret eden Ağbal, yükselen okullaşma oranlarıyla birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin de arttığını vurguladı.

DERSLİK SAYISI 562 BİNE YÜKSELDİ

Eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenlerin sayısının son 15 yıl içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Ağbal, "Öğretmen sayısı 2002 yılında 510 bin iken bugüne kadar yapılan 584 bin atamayla toplam öğretmen sayısı 902 bine çıktı. Öğretmen sayısındaki artış sayesinde 2002-2003 eğitim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18 iken, 2016-2017 öğretim yılında sırasıyla 17 ve 13’e düştü" dedi. Ağbal, 2002’de 343 bin olan derslik sayısının da son 15 yılda yapılan 282 bin yeni derslikle 562 bine yükseldiğini söyledi.

YURT KAPASİTESİNDE HEDEF 711 BİN

Yükseköğretime merkezi yönetim bütçesinden ayırdıkları kaynağı 2002 yılı bütçesine göre 11 kat artırarak, 3.6 milyar liradan 2018’de 41.7 milyar liraya çıkaracaklarını ifade eden Ağbal, devlet üniversitesi sayısını 53’den 112’ye yükselttiklerini belirtti. Ağbal, vakıf üniversiteleri de dahil 2002 yılında 76 olan üniversite sayısının bugün 179’a ulaştığını bildirdi. Son 15 yılda yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarlarını yaklaşık 10 kat artırdıklarını dile getiren Ağbal, yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını belirtti.

Gelecek yıl açacakları yeni yurtlarla toplam yurt kapasitesini 711 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ağbal, bu çerçevede YURTKUR için bütçeden ayırdıkları kaynağı 2017 yılına göre yüzde 22'nin üzerinde artırarak 13.9 milyar liraya yükselteceklerini söyledi.