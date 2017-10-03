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Bakan açıkladı... Yerli otoda vergi sürprizi!

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

Yerli otomobil için düğmeye basılmasına sayılı günler kalan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çalışmaların tamamlandığını belirterek, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bakan Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulacağını kaydetti.

Sabah gazetesinden Selçuk Adıgüzel'in haberine göre, Bakan Özlü, en az 3, en fazla 5 ismi bir araya getiren bir ortaklık modeli kurulacağını ifade etti. Bu ortaklık modelinde halihazırda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobil üreten grupların yer almayacağına dikkat çeken Özlü, şöyle konuştu: "Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak. Kullanımı yaygınlaştırmak için teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylıkları üretim yapacak firmalarla bir araya gelerek onlardan görüş alıp belirleyeceğiz." Araç alacak veya kiralayacak devlet kurumlarının yerli otomobil alması da teşvik edilecek.

 

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Etiketler: yerli otomobil , Bakan Faruk Özlü , Vergi , Son dakika
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