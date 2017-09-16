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Bakan açıkladı: Salı günü 40 milyon ödeme yapacağız

Hürriyet Haber
16.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:48

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız" dedi

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Etiketler: ödeme , gıda bakanı , fakıbaba
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