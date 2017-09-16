Bakan açıkladı: Salı günü 40 milyon ödeme yapacağız
Hürriyet Haber
16.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:48
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız" dedi
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.