Bakan açıkladı: O saldırgan Tunuslu Ahmed

COLLOMB, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, pazar günü Marsilya’da meydana gelen ve iki kişinin öldüğü bıçaklı saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu. Söz konusu saldırıyı düzenleyen kişinin Tunus yetkilileri tarafından, 29 yaşında Tunuslu Ahmed Hanachi olarak tespit edilidiğini belirten Collomb, bu kişinin kimliğinin daha önce belirlenmeye çalışıldığını ancak saldırıdan sonra yapılan araştırmalar sonucunda bulunduğunu belirtti.

Basında yer alan haberlere göre saldırgan, daha önce terörle bağlantılı olmayan çeşitli suçlardan aranıyordu. Marsilya’nın Saint-Charles metro istasyonunda bir saldırgan bıçakla iki kişiyi öldürmüş ve bölgede nöbetçi askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.