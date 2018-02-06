İnternete RTÜK denetimi geliyor

"Gerçek hayatta her ne suç ise sanal hayatta da aynı şeyler suç. "Suç işleme özgürlüm var" deme şansımız yok. Özgürlüğümüz nereye kadardır? Başkalarının özgürlük alanına müdahale ettiğimiz sınıra kadardır. Özgürlükler sınırsız değil.

Nitekim biz gerek televizyon yayıncılıkları, gerek radyo yayınları konusunda eğer milli güvenliğe müzahir, ülkenin ahlaki düzenine müzahir bir yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili işlem yapmak durumundayız, yapıyoruz.



"BUGÜN TELEVİZYONLARDA SANSÜR MÜ VAR"

Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes, hakkaniyet ölçülerinde değer yargıları ölçüsünde yayınları yapılıyor. Hiç bir şekilde hiçbirinin bir yayını engellenmiyor. Nereye kadar? Bir yanlış yayın, ülkenin milli güvenliğine, bekasına, insanlarımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor.

İnternet üzerinden yapılan TV yayınlarda, herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Bizim amacımız burada bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değidlir. Hiç kimsenin normal değer yargılarımız içerisinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek demek değildir.



"TV YAYINCILIĞINDA HER NE NORMAL İSE..."

Televizyon yayıncılığında her ne ki normalse, her ne ki yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Ha bunun dışında bir yanlışlık varsa da elbette o yanlışlığın da engellenmesi o yanlışlığa da müdahale edilmesi gerekir. Nitekim, getirilen düzenlemenin amacı budur. "Sansür getiriyor" demek kadar da yanlış bir şey yok.

Ahlaki değerler var, müstehcenlik var. Televizyon yayınlarında her ne yanlışsa, orayla ilgili herhangi bir eleştiri yok. RTÜK'ün orada da görevleri var. Tam tersine bazen vatandaşımız RTÜK görevini eksik yapıyor niye onlara müdahale edilmiyor diyor ama orada ülkemizin kabul ettiği dünyanın kabul ettiği değer yargıları var. RTÜK'ün mevzuatla bağlantığı kurallar silsilesi var.



Bu işlemler çerçevesinde RTÜK ve BTK gerekli işlemleri yapıyor. İşte İnternet üzerinde yapılan televizyon yayınlarında da bu tip sınırlamalarla biz işimizi yapacağız. Bunun dışında birileri işlem yapıyorsa müeyyidesi olacak. Nitekim düzenleme de onu getiriyor."