Bakan açıkladı: FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470

Gül, Antalya'da Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda, iki gün sürecek toplantıda çok verimli istişarelerin yapılacağına, sorunların çözümü noktasında önemli kararlar alınacağına inandığını söyledi.

Milletin birliği, beraberliği ve huzurunun doğrudan adaletle ilgili olduğuna işaret eden Gül, "Devletin bekası da ancak adaletle mümkündür. Yargı bizim en korunaklı limanımız olmalı. Mevlana'nın dediği gibi, 'Dikeni sulamak zulümdür. Çiçeği sulamak ise adalet.' O yüzden bir dönem yargı içerisinde dikenleri sulayan, dikenleri çiçek diye pazara çıkaran zalimler, milletimizin adalete inancına ve yargıya güvenine darbe vurmuşlardır." diye konuştu.

Yargının kumpaslara alet olması ve adeta FETÖ eliyle yönetilir hale getirilmesi, kamuoyuna yansıyan gereksiz tartışmayla polemiklerin halkın yargıya olan güvenini zedelediğini ifade eden Gül, milletin adalete olan inancını azaltacak eylemlerde bulunmanın hiç kimsesinin hakkı ve haddi olmadığını vurguladı.

FETÖ'nün yargının işleyişi ve vatandaşların yargıya güveninde yol açtığı tahribatları tamir etmeye ve onarmaya çalıştıklarına değinen Gül, bu onarım sürecinin meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

En önemli ve ilk aşama FETÖ'nün uzantılarının tespit edilmesi ve gereğinin yapılması olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, "Yargının kendi içine uzanmış bu teröristleri önce kendisinin temizlemesi çok anlamlı ve takdire şayan bir gelişmeydi." dedi.

Hakim ve savcıların sadece kararlarıyla konuşmasını bazı çevrelerin fırsat olarak kullandığını anlatan Gül, milyonlarla ifade edilen bir dosya yükü altında bulunan yargının, cımbızla seçilen belli kararlar üzerinden hedef alınmasını ve yıpratılmasını asla doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Mevzuatta değişiklik çalışmaları sürüyor

2017'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açıldığını aktaran Gül, ceza hukuk mahkemelerinde ise geçen yıl dosya sayısının 6 milyon 264 bin olduğu bilgisini verdi.

Adalet Bakanı Gül, yargıya güveni ayakta tutmanın en önemli unsurlarından birisinin toplumda infial uyandıran suçlarla kararlı şekilde mücadele etmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Basit gibi görülen bir kabahat eylemiyle, kamu düzenini bozan eylemler arasında bir öncelik sıralaması yapmak bize düşmez. Toplumun can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren her eylem aynı titizliği gerektirmektedir. Toplumda güvenlik endişesi yaratan her fiil aynı derece öneme haizdir. Bu kapsamda hem uygulamamızı geliştirmek hem de varsa mevzuat alanındaki ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçların daha yaptırıcı cezalarla karşılaşması için mevzuatımıza değişiklik yapmak hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılması konusundaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz."

Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini ve terör örgütleriyle etkin bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünün altını çizdi.

"Teröristin iyisi kötüsü olmaz"

Türkiye'nin terörle etkin şekilde mücadele ettiğini belirten Abdulhamit Gül, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye, bazı ülkelerin yaptığı gibi, 'iyi terörist, kötü terörist' ayrımı yapmamaktadır. Teröristin iyisi kötüsü olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın cesaret ve fedakarlıkla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üstesinden geldiğini hatırlatan Gül, o karanlık geceden itibaren kararlı şekilde mücadelesini sürdüren yargı mensuplarını her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

FETÖ yargılamalarını hızlandırıldığını anlatan Gül, "Bu meselenin bir an evvel ülke gündeminden kalkması için her türlü tedbirler alınmıştır." dedi.

FETÖ ile ilgili yargılamaların bir kuyumcu titizliğinde sürdürüldüğünü aktaran Gül, suçların cezasını çektiğini, suçsuzların ise beraat ettiğini dile getirdi.

Gül, yargı üzerindeki yükün azaltılması için personel takviyesi ve istinaf mahkemelerinin çoğaltılması gibi önlemler alındığını sözlerine ekledi.