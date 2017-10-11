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    Bakan açıkladı: Enes Kanter...

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yurtdışında FETÖ’cü dernekleri kapattırdık. Ailesini bile reddeden basketbolcu Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk” dedi.

    Hafta sonu Afyonkarahisar’da gerçekleşen AK Parti’nin istişare toplantısında ele alınan önemli konuların başında FETÖ ve terör örgütleri ile mücadele vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kampta başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı yurtdışında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Çavuşoğlu’nun sunum sırasından şu başlıklar üzerinde durdu:

    STATÜLERİ GERİ ALINDI

    “Bazı FETÖ kuruluşları, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından resmi olarak tanınıyordu. FETÖ kuruluşları arasında Kimse Yok Mu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON bulunuyordu. Girişimlerimiz sonucu bu statüleri geri alındı.

    Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi.

    OKULLARINA EL KONDU

    Myanmar’dan FETÖ imamını Türkiye’ye getirdik. Malezya’dan, Azerbaycan’dan Katar’dan, Suudi Arabistan’dan FETÖ’cüleri teslim aldık. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı. Gambiya, Azerbaycan, Tacikistan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Kuveyt, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri oldu. Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo’da Maarif Vakfı bu okulları devraldı. Diğer ülkelerle de okulların devredilmesine yönelik temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” (Akşam)

     

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    Etiketler: Enes Kanter , Bakan , Çavuşoğlu
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