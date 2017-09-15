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Bakan açıkladı: Emlak vergisinde yeni düzenleme yolda

Hürriyet Haber
15.09.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:21

Maliye Bakanı Naci Ağbal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emlak vergisi düzenlemesiyle ilgili bir çalışma yapıldığını açıklayan Ağbal, "Yetiştirebilirsek onu da bu torba yasa içerisinde yapacağız" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(İşsizlik rakamları) Bu, ekonomideki canlanmayı teyit eden ve aslında ikinci yarı büyümesiyle de paralel bir gösterge.

Bakanlık olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun tasarısını sunduk. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Bu torba yasa düzenlemesini teknik çalışmalarını da bitirip tahmin ediyorum gelecek hafta Meclise sevk edeceğiz.
Vergi kanunlarında vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemeler getiriyoruz. Hedefimiz vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda iş ve işlemlerimizi yapabilmek.

Mükelleflerin yükümlülüklerini azaltıyoruz. Vergiye uyumu sağlayacak bir takım düzenlemeler getiriyoruz. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapacağız.

(Emlak vergisi) Emlak vergisi düzenlemesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yetiştirebilirsek onu da bu torba yasa içerisinde yapacağız.

Yaşanan artışlara karşı vatandaşın isyanını görüyoruz. Astronomik artışlar tedirginlik oluşturuyor. Hükümet olarak bu soruna neşter vuruyoruz. Teknik çalışmaları yürütüyoruz, bu çalışmaları çok önemsiyoruz.

(Büyüme rakamları) İkinci çeyrekte büyümeye yatırım ve ihracat tarafından önemli bir destek geldi. Yüzde 5'in üzerinde bir büyümenin ortaya çıktığını görüyoruz. OVP 'yi bu ay içerisinde açıklayacağız. Bu programda büyüme hedeflerimizi açıklayacağız.

Türkiye ekonomisi 2009 ve 2016'da karşılaştığı sorunlarda ekonomiye çok dayanıklı olduğunu gösterdi.

Türkiye ekonomisinin büyüme trendi son derece başarılı. Türkiye ekonomisinin artık temelleri sağlam.

Siyasi istikrarın bir defa daha ne kadar önemli olduğunu gördük.

Etiketler: emlak vergisi , naci ağbal , vergi
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