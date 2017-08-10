Bakan açıkladı! Cilvegözü'nde geçişlere sınırlama

AB desteğiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen, Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) toplantısı Hilton Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Daha sıkı kontrol var"



Dün Başbakanlık'ta gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı hatırlatılarak, gümrük kapılarına dönük yeni güvenlik önlemlerinin olup olmadığı ve İdlib’e ilişkin yeni önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Tüfenkci, “Suriye kapılarımızdan biri olan Hatay’da bulunan Cilvegözü'nün karşı kapısı Babül Hava, özellikle bizimde terörist grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar en azından zayıflayana kadar gıda maddeleri ve insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Daha sıkı kontrol var. Zaten bildiğiniz gibi Suriye’den bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem 10-15 güne kadar düzelebilir” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili soruya Tüfenkci, “Bakanlar Kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle paylaşırlar. Esnaf diyor ki uzatmayın görüyorsunuz bize zararı oluyor diyor” dedi.



Bakan Tüfenkci, “Suriyeli hacıların Antakya Havalimanımızdan 10 Ağustos 2017’de başlayıp 24 Ağustos 2017’de bitecek şekilde çıkışları yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

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