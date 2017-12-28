Bakan açıkladı! 44 yılın en kötüsü...

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 2017 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Ülkedeki kuraklık sorunundan bahseden Eroğlu, 2017’nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu açıkladı. Bakanlık olarak son 15 yılda 158 milyar liralık yatırım yaptıklarından söz eden Eroğlu, 508 baraj, 513 HES, 327 gölet ve 193 iç suyu tesisi ile birlikte toplam yedi bin 200 tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2017’de yapılan tesisler arasında 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi, 28 içme suyu tesisi, 147 taşkın koruma tesisi, 14 grup ağaçlandırma alanı ve iki meteoroloji tesisi bulunuyor.



Bakan Eroğlu konuşmasının devamında şu bilgileri verdi: “Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde bulunuyor. Türkiye su zengini değildir. Yağışlar gerçekten çok düştü. Su ihtiyacının en fazla olduğu yaz aylarında yağış olmuyor. Dolayısıyla kış ve ilkbahar aylarında yağan yağışı biriktirip yaz aylarında kullanmamız lazım. Çünkü kış aylarında sulama olmuyor. Yaz aylarında insanlar daha çok su kullanıyor. Bu nedenle suyu biriktirmek için barajlar yapmamız gerekmektedir. Yoksa son 44 yılın en kurak yılı olan bu yıl, biz su veremezdik. 2017 yılında da yağışlar gerçekten çok azaldı.



“KURAKLIĞA KARŞI ‘B’ PLANIMIZ VAR



2017’de İstanbul’a 770,6 mm yağış düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 2.8 artma gözlenmiştir.



Melen projesi ile İstanbul’un su sorununun 2071 yılına kadar çözüldü. Melen’de üretilen su miktarı ile İstanbul’un su ihtiyacı karşılanmaktadır. Bizim kritik durumlar için B planımız vardır. Avrupa ile Asya arasındaki su tünelinin yanında Üsküdar-Sarayburnu arasına da bir hat döşenmiştir. İstanbul’u susuz bırakmadık. İki yıl kuraklık olsa dahi İstanbul’da bir su sıkıntısı olmayacak.”