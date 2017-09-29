Bakalım Avrupa demokratik mi değil mi

CINEDOM Köln’deki galaya filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izledi. Filmin gösteriminden önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Şaşmaz, yaklaşık 10 yıl önce Kurtlar Vadisi’ni Almanya’nın yasaklamak istediğini, bugün ise Hollanda’dan bu tür haberler aldıklarını ifade ederek, “Böyle bir şeyin olabileceğini pek sanmıyorum. Avrupa’dan demokratik olarak söz ediyorlar, bakalım demokratik olup olmadıklarını göreceğiz” dedi.





YAKINDA TELEVİZYONDA

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi hayranlarına da seslenen Şaşmaz, dizinin ismini ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak değiştirdiklerini, önümüzdeki günlerde tekrar televizyon ekranlarına döneceklerini söyledi.

Kurtlar Vadisi Vatan çekimlerinde en çok aksiyon sahnelerinde zorlandıklarını kaydeden Şaşmaz, “Aslında aksiyon sahneleri çekmeye çok alışığız. Ancak bu sefer 700 kişilik bir ekiple bu koreografiyi kurmak biraz zor oldu. Sağolsunlar oyuncu arkadaşlar, figürandan dublörüne kadar Polat Alemdar’ı yani beni tanıdıkları için komutlara çok güzel uydular ve filmde de bu aksiyonun etkisini göreceksiniz, çok güzel oldu ama bunu oluşturabilmek zor oldu” dedi.