Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Bakalım Avrupa demokratik mi değil mi

    Bakalım Avrupa demokratik mi değil mi

    AA
    29.09.2017 - 10:34 | Son Güncelleme:

    ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filminin Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen galasına katılan başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’ni on yıl önce Almanya’nın yasaklamak istediğini, bugün ise Hollanda’dan bu tür haberler aldıklarını söyledi.

    CINEDOM Köln’deki galaya filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izledi. Filmin gösteriminden önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Şaşmaz, yaklaşık 10 yıl önce Kurtlar Vadisi’ni Almanya’nın yasaklamak istediğini, bugün ise Hollanda’dan bu tür haberler aldıklarını ifade ederek, “Böyle bir şeyin olabileceğini pek sanmıyorum. Avrupa’dan demokratik olarak söz ediyorlar, bakalım demokratik olup olmadıklarını göreceğiz” dedi.

    Bakalım Avrupa demokratik mi değil mi

    YAKINDA TELEVİZYONDA

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi hayranlarına da seslenen Şaşmaz, dizinin ismini ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak değiştirdiklerini, önümüzdeki günlerde tekrar televizyon ekranlarına döneceklerini söyledi.
    Kurtlar Vadisi Vatan çekimlerinde en çok aksiyon sahnelerinde zorlandıklarını kaydeden Şaşmaz, “Aslında aksiyon sahneleri çekmeye çok alışığız. Ancak bu sefer 700 kişilik bir ekiple bu koreografiyi kurmak biraz zor oldu. Sağolsunlar oyuncu arkadaşlar, figürandan dublörüne kadar Polat Alemdar’ı yani beni tanıdıkları için komutlara çok güzel uydular ve filmde de bu aksiyonun etkisini göreceksiniz, çok güzel oldu ama bunu oluşturabilmek zor oldu” dedi.

    Bakalım Avrupa demokratik mi değil mi

    Bakalım Avrupa demokratik mi değil mi

    Etiketler: Kurtlar Vadisi Vatan , Köln , ALMANYA , Necati Şaşmaz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri