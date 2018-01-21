Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şinasi ölecek mi?

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merakla araştırılmaya başlandı. Bahtiyar ile görüşmeye gelen Şinasi, bildiği her şeyi anlatmak üzereyken vurulmuştur. Peki, Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar ve detaylı bilgiler
Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
DİZİNİN GENEL KONUSU NEDİR?
Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir. Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.
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