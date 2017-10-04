Bahtiyar Ölmez dizisi ne zaman başlayacak? İşte dizinin oyuncu kadrosu

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı’nın oynayacağı Bahtiyar Ölmez dizisi, Atv’nin yeni sezon komedi dizilerinden. Merakla beklenen dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yönetmenliğini Cem Tabak’ın yaptığı dizinin yayın günü de belli oldu. Bahtiyar Ölmez, cumartesi akşamları ekrana gelecek. Fakat dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, İstanbul’un eski mahallelerinin birinde yaşayan çalıştığı hiçbir işte tutunamayan sempatik ve hayalperest olan Bahtiyar Ölmez’in hayat hikayesine odaklanıyor. Yeraltı dünyasının ağır abilerinden Rıfat Çakar’ın tıpatıp Bahtiyar’a benzemesi tüm dengeleri biranda değiştirecektir.

BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI

Yetkin Dikinciler;

15 Ağustos 1969 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden Gülizar, Kırık Kanatlar, Gözyaşı Çetesi, Eşref Saati, Aile Saadeti, Bizim Yenge, Çıplak Gerçek ve Muhteşem Yüzyıl’ın kadrosunda yer almıştır.

Hande Şubaşı;

21 Şubat 1984 Ankara doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunudur. 2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. olmuştur. Daha önceden Adak, Elveda Rumeli, Elde Var Hayat, Muhteşem Yüzyıl, Düşman Kardeşler ve Diriliş Ertuğrul’un kadrosunda yer almıştır.

Güven Hokna;

1 Ocak 1946 Ankara doğumlu usta oyuncu Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Daha önceden, Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, İkinci Bahar, Havada Bulut, Zerda, Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü, Huzur Sokağı, Sen Benimsin ve Bana Sevmeyi Anlat gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Umut Oğuz;

2 Temmuz 1977 ankara doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Ahmet Gülhan’dan tiyatro eğitimi almıştır. Daha önceden Üvey Baba, Büyük Buluşma, Acı Hayat, Sevda Tepesi, Kuzey Rüzgarı, Adanalı, Papatyam, Dedektif Memoli, Boynu Bükükler ve Kertenkele’de rol almıştır.

Semih Öztürk;

2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile ünlenen Öztürk, 1991 Bursa doğumludur. Marmara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden Erol Evgin’in Gel Otur Yanıma adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

Orhan Aydın;

5 Haziran 1961 İstanbul doğumlu usta oyuncu daha önceden Haziran Gecesi, Belalı Baldız, Gümüş, Hırsız Polis, Şöhret, Arka Sokaklar, Sıla, Kurtlar Vadisi Pusu, Elde Var Hayat, Huzur Sokağı, Ben Onu Çok Sevdim ve Alın Yazım gibi dizilerde kamera karşısına geçmiştir.

Serkan Kuru;

18 Haziran 1978 Bursa doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kısa dönem Tiyatro eğitimi almıştır. Beşinci Boyut, Kaşıkçı Güzeli, Kalpsiz Adam, Kollama, Elde Var Hayat, Tövbeler Tövbesi, Kara Para Aşk, Nizama Adanmış Ruhlar ve Kertenkele gibi dizi projelerinde rol almıştır.