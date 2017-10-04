Bahtiyar Ölmez dizisi ne zaman başlayacak? İşte dizinin oyuncu kadrosu

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı’nın oynayacağı Bahtiyar Ölmez dizisi, Atv’nin yeni sezon komedi dizilerinden. Merakla beklenen dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yönetmenliğini Cem Tabak’ın yaptığı dizinin yayın günü de belli oldu. Bahtiyar Ölmez, cumartesi akşamları ekrana gelecek. Fakat dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.
DİZİNİN KONUSU
Dizi, İstanbul’un eski mahallelerinin birinde yaşayan çalıştığı hiçbir işte tutunamayan sempatik ve hayalperest olan Bahtiyar Ölmez’in hayat hikayesine odaklanıyor. Yeraltı dünyasının ağır abilerinden Rıfat Çakar’ın tıpatıp Bahtiyar’a benzemesi tüm dengeleri biranda değiştirecektir.
BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI
Yetkin Dikinciler;
15 Ağustos 1969 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden Gülizar, Kırık Kanatlar, Gözyaşı Çetesi, Eşref Saati, Aile Saadeti, Bizim Yenge, Çıplak Gerçek ve Muhteşem Yüzyıl’ın kadrosunda yer almıştır.
Hande Şubaşı;
21 Şubat 1984 Ankara doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunudur. 2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. olmuştur. Daha önceden Adak, Elveda Rumeli, Elde Var Hayat, Muhteşem Yüzyıl, Düşman Kardeşler ve Diriliş Ertuğrul’un kadrosunda yer almıştır.
Güven Hokna;
1 Ocak 1946 Ankara doğumlu usta oyuncu Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Daha önceden, Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, İkinci Bahar, Havada Bulut, Zerda, Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü, Huzur Sokağı, Sen Benimsin ve Bana Sevmeyi Anlat gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.
Umut Oğuz;
2 Temmuz 1977 ankara doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Ahmet Gülhan’dan tiyatro eğitimi almıştır. Daha önceden Üvey Baba, Büyük Buluşma, Acı Hayat, Sevda Tepesi, Kuzey Rüzgarı, Adanalı, Papatyam, Dedektif Memoli, Boynu Bükükler ve Kertenkele’de rol almıştır.
Semih Öztürk;
2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile ünlenen Öztürk, 1991 Bursa doğumludur. Marmara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden Erol Evgin’in Gel Otur Yanıma adlı şarkısının klibinde oynamıştır.
Orhan Aydın;
5 Haziran 1961 İstanbul doğumlu usta oyuncu daha önceden Haziran Gecesi, Belalı Baldız, Gümüş, Hırsız Polis, Şöhret, Arka Sokaklar, Sıla, Kurtlar Vadisi Pusu, Elde Var Hayat, Huzur Sokağı, Ben Onu Çok Sevdim ve Alın Yazım gibi dizilerde kamera karşısına geçmiştir.
Serkan Kuru;
18 Haziran 1978 Bursa doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kısa dönem Tiyatro eğitimi almıştır. Beşinci Boyut, Kaşıkçı Güzeli, Kalpsiz Adam, Kollama, Elde Var Hayat, Tövbeler Tövbesi, Kara Para Aşk, Nizama Adanmış Ruhlar ve Kertenkele gibi dizi projelerinde rol almıştır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün