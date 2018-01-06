Yılbaşı haftası nedeniyle ertelenen birçok dizinin arasına Bahtiyar Ölmez dizisi de dahil oldu. Her cumartesi akşamı izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatan dizi Bahtiyar Ölmez yeni bölümüyle bu hafta ekranlarda olmayacak. Peki, Bahtiyar Ölmez bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bahtiyar Ölmez dizisi bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle bir hafta ertelendi. Dizinin yeni bölümü 13 Ocak Cumartesi yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.