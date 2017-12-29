Bahtiyar Ölmez 8. bölüm fragmanında Bahtiyar'ın kestiği racon başına bela oluyor

Ekranların oldukça büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Bahtiyar Ölmez yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Bahtiyar Ölmez yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.

DİZİNİN KONUSU

Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir. Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.