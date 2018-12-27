Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı Başvuruları Başladı

Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı Başvuruları Başladı

27.12.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

Şubat ayında düzenlenecek Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı için başvurular başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Kolejinin Okula Kabul Sınavı bu yıl 16 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Başvuruları Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan Okula Kabul Sınavı, 8. 9., 10., 11. sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde, 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı’nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek.

Kaliteli eğitimi Türkiye’de daha fazla çocuğa ulaştırmak misyonuyla yola çıkan ve bugün Türkiye’nin 56 ilinde bulunan 125 kampüsünde 75 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, uyguladığı eğitim modelleriyle geleceğin dünyasında fark yaratacak bir nesil yetiştiriyor. Farklı disiplinlerin bir arada kullanılabilmesi için gerekli becerileri kazandıran STEM eğitiminin Türkiye’deki öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji, tüm kademelerinde uyguladığı STEM+A eğitiminin yanı sıra Çift Dilli Eğitim, Master 6, Master Junior, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Kodlama ve Robotik gibi eğitim model ve uygulamalarıyla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine ve çok yönlü gelişimlerine uygun bir eğitim veriyor.

 

 

Sponsorlu İçerik

Etiketler:
﻿
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.