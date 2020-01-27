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Bahçeşehir Koleji Göktürk Kampüsü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Açılıyor

27.01.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

1994 yılından bu yana eğitimde öncü eğitim model ve uygulamalarıyla öne çıkan Bahçeşehir Koleji, 21. yüzyıl becerileri odaklı eğitim anlayışını yeni eğitim yatırımlarıyla yaygınlaştırmaya devam ediyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul’da Göktürk Kampüsünü hayata geçirmeye hazırlanan Bahçeşehir Koleji, Göktürk Kampüsü ile Türkiye genelinde 138 kampüsle eğitim öğretim faaliyeti yürütecek. Çift Dilli Eğitim uygulanacak Göktürk Kampüsünde; Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul kademeleri eğitim görecek.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: “Kurucumuz Enver Yücel’in ’Eğitim kazanırsa dünya kazanır’ ilkesinin izinde çalışıyoruz.”

Eğitim yatırımlarına “Kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” hedefiyle devam ettiklerinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, gelecek eğitim öğretim yılına yeni eğitim modelleri ve yeni kampüslerle başlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kaliteli ve vizyoner eğitimin Türkiye’de öncülüğünü yapmaya devam ettiklerini söyleyen Özlem Dağ ve sözlerine şöyle devam etti: “Yola çıktığımız ilk günden itibaren hedefimiz hep kaliteli ve vizyoner eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmaktı. Bu anlayışla ve kurucumuz Sayın Enver Yücel’in ‘Eğitim kazanırsa dünya kazanır’ ilkesinin izinde durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak ülkemizde eğitime öncülük edecek yenilikçi eğitim modellerini hayata geçirdik. Ülkemizdeki her çocuğun nitelikli eğitime kavuşmasını sağlamak için attığımız her adımda ve yaptığımız her yeni eğitim yatırımında bu heyecanı yeniden yaşıyoruz. Yolumuza ülkemizin geleceğini hazırlamanın gururuyla devam ediyoruz. Bahçeşehir Koleji Ailesi’nin üyeleri olarak taşıdığımız büyük sorumlukla açtığımız her yeni kampüsle Türkiye’de nitelikli eğitimin inşası için yeni bir tuğla eklediğimizin bilincini taşıyor, gururumuzu çoğaltıyoruz. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında açılacak Göktürk Kampüsümüzle daha güçlü, geleceğe dair daha umutlu bir şekilde Türkiye’yi eğitimle yükseltmek, birlikte daha büyük işler başarmak ve ülkemizi yarınlara taşıyacak, dünyaya değer katacak gençler yetiştirmek için durmadan çalışacağız.” 

Bahçeşehir Koleji Göktürk Kampüsü ile ilgili detaylı bilgi için: 444 51 22

 

 

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