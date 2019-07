Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Öğrencileri Türkiye Fizik Milli Takımı ile Uluslararası Fizik Olimpiyatına Damga Vurarak Türkiye’yi Gururlandırdı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız; 31 Mayıs – 4 Haziran 2019 tarihleri arasında Letonya’nın başkenti Riga’da 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda 136,5 puanla rekor kırarak Avrupa Birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı’nda da yer almıştı. Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı’nda yer alan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Yunus Emre Parmaksız ve Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk ile birlikte Altın Madalya almaya hak kazanırken. Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin ise Gümüş Madalya almıştı.

Türkiye Fizik Milli Takımı ile Ülkemizi Gururlandıran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 2019 mezunu Alkın Kaz, Princeton’dan tam burslu olarak kabul aldı

Türkiye Fizik Milli Takımı ile başarıdan başarıya koşan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 2019 mezunu Alkın Kaz, “The World University Rankings 2019”da 7. sırada yer alan dünyanın en saygın üniversitelerinden Princeton University’de fizik ya da mühendislik bölümünde eğitim görecek.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli üniversitelerine burslu olarak kabul edildi. Aralarında Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören Bahçeşehir Koleji mezunlarına bu yıl 11 mezun daha katıldı; 2019 mezunlarından 11 öğrenci, toplamda 71 farklı üniversiteden lisans eğitimi için kabul aldı. Bahçeşehir Kolejinin 2011-2019 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile birlikte toplam 40 üniversitede 100’e yaklaştı. 2019 yılında 11 öğrencinin toplamda 71 üniversiteden kabul aldığı okulda, yurt dışı üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor.

Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin kurulduğundan bu yana verdiği 201 mezunun 83’ü en az 1 yurt dışı üniversiteden kabul aldı. Türkiye’de sınava giren 192 mezunu bulunan Fen ve Teknoloji Lisesi’nde öğrencilerden 91’i mühendislik, 65’i tıp, 36’sı ekonomi başta olmak üzere hukuk, işletme gibi alanları tercih etti. Mezunlardan 10 öğrenci, çeşitli bilim olimpiyatlarında kazandıkları başarılar üzerine TÜBİTAK kontenjanından sınavsız olarak üniversiteye yerleşti.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 2019 mezunlarından Can Erdoğan, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan King’s College London, University of British Columbia, The University of Edinburgh’un da içinde olduğu toplam 8 üniversiteden kabul aldı. Can Erdoğan, önümüzdeki yıl tam burslu olarak kabul aldığı Rice University’de eğitime başlayacak. 2019 yılında Fen ve Teknoloji Lisesi’nden mezun olarak birçok prestijli üniversiteden aynı anda kabul alan diğer mezunlar ve kabul aldıkları üniversiteler ise şöyle: Alperen Kitapçı, Purdue University, Arizona State University, University of Delaware, Worcester Polytechnic Institute, Northeastern University, University of Massachusetts Amherst, Case Western Reserve University, Boston University, University of British Columbia; Berk Sürücü, Purdue University , The University of Edinburgh, Boston University, Unıversity of Toronto; Ceren Janset Ertemir, Unıversıty of Sussex, Erasmus Unıversıty Rotterdam, Unıversıty of Guelph, York Unıversıty, Mcmaster Unıversıty, Unıversıty of Brıstol, Unıversıty of Southampton; Onat Doğukan Çakıcı, University of British Columbia, Florida Institute of Technology; Mehmet Oğuz Özgür, Purdue University, Rochester Institute of Technology, University of British Columbia.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye’nin Dört Bir Yanında Başarıya Koşuyor

Bahçeşehir Koleji, ilk kampüsünü 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir’de açtığı ilk Fen ve Teknoloji Lisesinin başarısının ardından, Fen ve Teknoloji Liselerini Türkiye genelinde yaygınlaştırma kararı aldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’da Bahçeşehir, Halkalı TEMA ve Nakkaştepe 50. Yıl olmak üzere 3 kampüste faaliyet gösteren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye genelinde; Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Samsun, Antalya Konyaaltı, Darıca, Edirne’de toplam 14 kampüste geleceğin başarılı bilim insanlarını yetiştiriyor.

İlk mezunlarını veren Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi de yurt dışı kabul alan öğrencileriyle başarı geleneğini sürdürüyor. Bu yıl, İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nin ilk mezunlarından Efsane Soyer, Berkeley Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden kabul aldı. Aynı okulda 10. Sınıf öğrencisi olan Zeynep Naz Avcı ise bu yıl Stanford Üniversitesi’nden bir akademik dönem eğitim almak üzere kabul alarak büyük gurur yaşattı. Zeynep Naz Avcı, Stanford Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde katılacağı 8 haftalık programda, Stanford Üniversitesi’nde okutulan kredili dersleri alma şansı yakalayan ilk lise öğrencisi oldu. İki aylık programı başarıyla tamamlayan Zeynep Naz Avcı, dünyanın en önemli üniversitelerinden olan Stanford’da lisans derslerini alma şansına eriştiğini ve bu süreçte Silikon Vadisi’ndeki şirketlerden pek çok kişiyle tanışarak gelecekteki kariyeri için önemli bir adım attığını söyledi.

sınıf Öğrencisi Nehir Altıparmak, Worcester Polytechnic Intitute’dan Lisans Derecesinde Kabul Aldı

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nehir Altıparmak, yaptığı başvuruyla dünyanın en iyi 100 üniversitesinden biri olan Worcester Polytechnic Intitute’dan lisans derecesinde kabul alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden 2019 yılı mezunlarından Barış Işık, University of Sussex, University of Essex, Royal Holloway University of London, University of Kent; Namık Barış Önem ise Trinity College Dublin’den kabul aldı.

Bahçeşehir Kolejinin Türkiye Genelindeki Anadolu Liselerinin Yurt Dışı Kabul Başarıları

Bahçeşehir Koleji 2019 mezunlarından bir yurt dışı kabul haberi de Bursa Bademli Kampüsü’nden geldi. Bahçeşehir Koleji Bursa Bademli Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Güngör, İtalya Politecnico Di Torino Üniversitesi Automotive Engineering bölümünden kabul aldı.

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Anadolu Lisesi 2019 mezunlarından 9 öğrenci de yurt dışındaki önemli üniversitelerden kabul aldı. Kocaeli Kampüsü öğrencilerinden Mehmet Orhan Yıldırım, University College of London, University of British Columbia, King’s College London, University of Bristol, University of Sheffield; Gizel Gerdan, King’s College London, University of Bristol, University of Sheffield, University of York, University of Nottingham; Osman Berke Yıldırım, University of Bristol, University of Glasgow, University of Bath, University of Strathclyde; Ruda Lee, University of Glasgow, University of Exeter, Coventry University; Zeynep Geçel, University of Birmingham, Queen Mary University of London, University of Surrey, SOAS University of London; Ecem Balık, University of York, University of Exeter, University of Cardiff; Efe Coştu, University of Nottingham, Newcastle University, University of East Anglia, University of Reading, University of Kent; Zeynep Ekim, University of Reading; Hagyu Lee, York University (Canada); Begüm Erbayrak, University of Strathclyde, University fort he Creative Arts’tan kabul aldı.

Bahçeşehir Koleji Kayseri Anadolu Lisesi 2019 mezunu Yılmaz Kayra Çetin, Macaristan Eotvos Lorand Üniversitesi’nden kabul aldı.