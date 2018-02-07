‘Bahçeşehir Gölet’te sona yaklaşıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleyi Nisan 2015’de kazanan Atmaca Grup bölgede ticari birimler inşa ediyor. Bölge halkı ve sivil toplum kurumları Gölet bölgesinde yapılaşmaya karşı olduklarını sıkça gündeme getiriyor, dava süreçleri sürüyor. Belediye ve inşaat şirketi ise projenin Bahçeşehir Gölet’te değil, gölete komşu alanda olduğunu, bölgede yeşil alanın azalmayıp aksine artacağını iddia ediyor. Tartışmalı proje son olarak imar planı değişikliği ile gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin iptaline karar verdiği imar planlarını yeniden hazırlayarak 11 Ocak’ta askıya çıkardı. Projeyi hayata geçiren Atmaca Grup ise konuyla ilgili gelişmeleri aktarmak ve projedeki son durumla ilgili bilgi vermek adına basın toplantısı düzenledi.

Planın değiştiğini, ancak projelerinde ve inşaat haklarında bir değişiklik olmadığını söyleyen Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “Eski planda inşaat hakkı daha geniş bir alana yayılmıştı. Şimdi inşaat yapılacak alanın sınırları belirlendi. Emsal 0.05’di, 0.23 oldu ama yapılacak toplam inşaat değişmedi. Biz 11 bin 400 metrekare inşaat yapacağız. 11 blok hayata geçecek ve yükseklik de 6.5 metre olacak. Yeni planda 1 metrekare fazla hak yok. Aksine şimdi doğru olan yapıldı. Gölet alanı, peyzaj alanı ve inşaat alanı netleşti. Kötü niyetli bir firma eski plana göre gidip yeşil alana da inşaat yapabilirdi. Bunun önüne geçildi. Üstelik biz tapulara şerh koyarak ileride yapılacak değişikliklerinin de önüne geçtik” dedi.

49 bin metrekare alanda 11 bin 400 metrekare inşaat hakları olduğunu belirten Atmaca, 160 bin metrekare olan peyzaj alanına ilave olarak 140 bin metrekare daha peyzaj yapılacağını söyledi. İnşaatta yüzde 40, satışlarda yüzde 70 seviyesine geldiklerini belirten Atmaca, “Dükkanların ortalama metrekare satış fiyatı 17 bin lira” dedi. Projelerini durduracak bir mahkeme kararı olmadığını, hukuka uygun bir süreçle yola devam ettiklerini iddia eden Atmaca, “Proje için farklı tarafların açtığı onlarca dava var. Ama şimdi iddia edildiği gibi aldığımız ihaleyi iptal eden, inşaatı durduracak bir karar yok” dedi. Belediyenin payı dahil proje için 240 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Atmaca, projeye karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarından bugüne kadar bir görüşme talebi almadıklarını da ekledi.