Bahçeli'ye: ‘30 dakikada anahtarı teslim etti’

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özel, özetle şunları söyledi: “Biz Manisa’da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce, 4.5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1.5 yıl öncesinden yetki veriyor; ‘Adayım yok’ diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz.”

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın “Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını ihanet içinde görüyoruz” sözlerine de şu yanıtı verdi: “Sen darbe başarılı olsaydı Türkiye’yi yöneten kadroların içinde olacak mıydın olmayacak mıydın? Darbe başarılı olsaydı belki Erdoğan, Yıldırım, bazı yöneticiler, bizler olmayacaktık ama sen sıkıyönetimde yaptığınız toplantılardan sonra sözcü olarak yine açıklama yapacaktın Mahir Bey. AKP’de hem FETÖ hem PKK ile işbirliği ve görüşmelerle suçlanabilecek ilk isim kimdir? İlk akla gelen isim Mahir Ünal.”