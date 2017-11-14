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    Bahçeli'nin, "2019'a kadar yan yanayız" sözlerine AK Parti'den ilk yorum

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 18:08 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Ünal, Bahçeli'nin "AK Parti ile yanana mücadele sürecek" sözleri için "Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız" ifadesini kullandı.

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "MHP, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tesis etmek için AK Parti ile birlikte mücadelesini sürdürecektir" açıklamasına iktidar partisinden ilk değerlendirme geldi.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız" dedi.

    Partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Ünal, Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifakı şeklinde yorumlamanın erken olacağını belirtti.

    AK Parti Sözcüsü, “Bu konu zaman içinde görülecek. Buna parti organları karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

    Bahçeli: 2019a kadar AK Parti ile yan yanayızBahçeli: 2019'a kadar AK Parti ile yan yanayız


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