Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bahçeli'nin sofrası

    Bahçeli'nin sofrası

    İHA/Hürriyet
    09.09.2017 - 13:25 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 13:59

    Isparta'ya giden Devlet Bahçeli yer sofrasında yöresel yemekleri yedi.

    Fotoğraflar: Turan YILMAZ

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için Isparta’ya gitti.  Karayolu ile kente gelen Bahçeli, MHP Isparta İl Teşkilatı tarafından karşılandı. Oluşan uzun kuyrukta kendisini bekleyen partililerle tek tek tokalaşan Bahçeli, daha sonra MHP’li Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kısa süreli toplantının ardından Bahçeli, zabıtaları selamladı. Devlet Bahçeli, Belediye Caddesi’nden yürüyerek, Ispartalı girişimci kadınlar ve Isparta Belediyesi'nin desteği ile oluşturulan Elizi Mağazası’nın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların Bahçeli’ye büyük ilgi gösterdiği görüldü.

     Bahçeli'ye daha sonra yöresel yiyecekler ikram edildi. Bahçeli partililerle birlikte yer sofrasına oturdu ve yemekleri yedi.

    Bahçelinin sofrası

    Bahçelinin sofrası

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Devlet Bahçeli , Sofra , Yemek
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri