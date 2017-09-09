Bahçeli'nin sofrası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için Isparta’ya gitti. Karayolu ile kente gelen Bahçeli, MHP Isparta İl Teşkilatı tarafından karşılandı. Oluşan uzun kuyrukta kendisini bekleyen partililerle tek tek tokalaşan Bahçeli, daha sonra MHP’li Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kısa süreli toplantının ardından Bahçeli, zabıtaları selamladı. Devlet Bahçeli, Belediye Caddesi’nden yürüyerek, Ispartalı girişimci kadınlar ve Isparta Belediyesi'nin desteği ile oluşturulan Elizi Mağazası’nın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların Bahçeli’ye büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Bahçeli'ye daha sonra yöresel yiyecekler ikram edildi. Bahçeli partililerle birlikte yer sofrasına oturdu ve yemekleri yedi.

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