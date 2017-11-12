'Bahçeli'nin haklılığı ortaya çıkacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Yüzde 10’luk seçim barajı düşürülmeli” açıklamasıyla ilgili olarak, “Baraj konusunda da zamanla Sayın Bahçeli’nin haklılığı ortaya çıkacaktır” dedi.

Yalçın, yazılı açıklama yaptı: “Asıl telaşa düşen MHP değil, Atatürk’ün kıymet hükümlerinden tamamen uzaklaşmış olan ana muhalefet partisidir.”