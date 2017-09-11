Bahçeli’nin eski sağ kolu resmen ayrıldı

2011’e kadar 10 yılı aşkın süre Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Ömer Karakaş, 2011 seçiminde Aydın’da MHP listesinden milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. 2015’ten beri parti içi muhalefette Akşener’le birlikte hareket eden Karakaş, olağanüstü kongre için öncülük eden isimler arasında yer alıyordu. Karakaş, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe vererek MHP’den ayrıldığını duyurdu.

FETÖ’CÜLERİN TAKİBİNDEYDİ

Karakaş, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Emniyet görevlilerince yasadışı dinlenen ve takip edilen isimler arasındaydı. HSYK müfettişlerince yürütülen telekulak soruşturmasında, Karakaş’ın, Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürlüğü’nü yaptığı 2007-2010 yılları arasında ‘Türk İntikam Tugayı adlı örgüt üyeliği’ gerekçesiyle teknik ve fiziki takibe alınan isimler arasında bulunduğu tespit edilmişti. Savcılık, asıl hedefin MHP Lideri Bahçeli olduğu yönünde görüş belirtmişti. Bu yasadışı dinlemeler daha sonra kararı aldıran Emniyet yetkilileri aleyhine ‘kumpas’ davalarına dönüştü.