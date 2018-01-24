Bahçelievler'deki bombali minibüs soruşturmasında 3 PKK’lı daha tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Aralık başında, İstanbul’da sansasyonel bombalı eylem düzenlemek için gelen PKK bombacıları H.D. ve B.E.’yi takibe almıştı. Bahçelievler’de bir minibüsü yönelik yapılan operasyonda, 8 adet yangın tüpü ve 3 adet plastik kova içerisine konulmuş 56 kilo ağırlığında, RDX (Siklotrimetilen-Trinitramin), PTN (Penta Eritritol Tetra Nitrat), yüksek güçlü fabrikasyon patlayıcılarından olan HMX (Siklotrimetilen-Trinitramin), hassas güçlü patlayıcılardan olan nitrogliserin, patlayıcı madde karışımlarında kullanılan güçlü patlayıcılardan olan amonyum nitrat, alüminyum tozu, bomba yapımında kullanılan patlamanın hızını ve şiddetini artırıcı maddelerden olan benzin ve tiner ele geçirilmişti.

Araçta ayrıca 2 irtibatlı batarya, 2 kablo irtibatlı verici, 2 pil, 2 akü ve çok sayıda kapı zili, 2 saat irtibatlı elektronik devre,1 kumanda, 1 antenli elektronik devre, 1 kısa devre ölçebilen avometre, 1 kablo irtibatlı siviç, rulo halinde kablo, falçata, 2 elektrik bandı, 1 koli bandı, 1 tabanca, 24 fişek bulunmuştu. Operasyonda F.G. sahte kimlikli bombacı H.D. gözaltına alınmış, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde, özel şifreleme yöntemiyle yazılmış diğer örgüt üyelerinin cep telefonu numaraları deşifre edilmişti.

PKK bombacısının, bombalı araç eyleminde kullanmak için başka bir minibüs daha satın aldığı belirlenmiş, 15 Aralık 2017 sabaha karşı yapılan ikinci operasyonda, ikinci minibüs de ele geçirilirken PKK bombacısına yardım ve yataklıkta bulunduğu belirtilen 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5’i polis sorgusunun ardından bırakılırken, adliyeye çıkarılan diğer şüphelilerden 11’i tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ekipler, bombalı aracın ele geçmesinin ardından araçla bağlantılı G.B adlı PKK’lının kırsal alana kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmada G.B ile birlikte hareket eden H.B, A.B ve M.Ş.D, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.