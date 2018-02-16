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    Bahçelievler'de beyaz eşya ve elektronik mağazasından soygun

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    Bahçelievler'de bir mağazadan yaklaşık 10 bin lira değerinde elektronik malzeme çalındı.

    Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde beyaz eşya ve elektronik malzeme satılan bir mağazanın vitrin camlarını kırarak içeri giren şüpheli ya da şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 7 telefon, 3 tablet ve bir televizyon çaldı. Şüpheliler, malzemeleri geldikleri araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, iş yerine gelen mağaza yetkilisinden bilgi aldı, tutanak düzenledi.

    Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: bahçelievler , soygun , hırsızlık , son dakika
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