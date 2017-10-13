Bahçeli'den Twiter'dan sert açıklamalar

MHP lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Türk milletinin kaderinin tarihin her döneminde bağımsızlık olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu kaderin gölgelenmesinin, karalanmasının, kiralanmasının ve leke tutmasının mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye’nin müstemleke bir ülke olmadığını belirten Bahçeli, “Müstevli hesaplara kurban edilmeyecek, mütecaviz emellere teslim olmayacak, boyun eğmeyecektir. Zulüm ve imha cephesi ne kadar cani ve ceberut olsa da milli varlığımızın azameti, milli ruhumuzun asaleti hepsini ezmeye yetecektir. 19. yüzyılda yabancı sefirlerin şımarıklığı, sömürge valisi edasıyla görev yapmaları milli hafızalarda derin bir iz ve yara bırakmıştı. Hayalen tasavvur edemediğimiz ne varsa bir dönem maalesef başımıza gelmişti” ifadelerini kullandı.



“Türk milleti oyuncak değildir, bağımlı ve tutsak hiç değildir”



Bahçeli, bunun tekrarının yaşanmayacağını, güvencenin Türk milleti olduğunu kaydederek şu paylaşımlarda bulundu:



“Bir devleti temsilen ülkemizde bulunan yabancı diplomatlar mütekebbir değil, her şeyden önce haysiyetli ve hürmetkar olmalıdır. Türk milleti oyuncak değildir, bağımlı ve tutsak hiç değildir. Herkes haddini bilecek, görev ve sorumluluklarının hudutlarından taşmayacaktır. Türkiye azar yiyecek, aza kanaat edecek, hiddet ve şiddetle, komplo ve karanlık kampanyalarla hizaya getirilecek bir ülke olamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: ‘Maddi ve bilhassa manevi sukut korku ve acz ile başlar.’ Korku ve acizlik Türk milletine yabancıdır. Vize konusundaki ABD’yle yükselen gerilimin düşürülmesi tavsiye ve temennimizdir. Ancak düşmeyecekse bunu biz değil, onlar düşünmelidir. Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açmak, bu koridora hainleri toplamak isteyenlerin vize krizi yaratması hezeyan ve hüsrandır. Türkiye, amirlerinin düdüğünü çalan bir büyükelçinin iki dudağından çıkıp aba altından sopa gösteren sözlerini hoş görmeyecektir. Misak-ı Milli’nin ruhuna pranga, Ankara’nın bağrına ve bahtına hançer vurmak için hazır bekleyen zalimler, karşılarında imanı bulacaklardır. ‘Misak-ı Milli mülk-ü millettir; millet ise Türk’tür.’ Manayı eğer anlamayan varsa anlayandan; duymayan varsa duyandan öğrenebilecektir. Vaziyetin telaş ve ümitsizliği diye bir şey yoktur. Karamsarlığa hiç gerek yoktur. Biriz, beraberiz, büyük ve güçlü Türkiye’yiz.”



Bahçeli, Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, fedakarlık anıtı muhterem şehitleri ve büyük ecdadı rahmetle andığını da belirterek, “Ankara, tarihteki şanlı başkentlerimizin son halkası, tam bağımsızlık fikriyatının, payidar milli onurun yaşayan, yaşayacak kutlu destanıdır. Dilimiz Türkçe’dir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Başkentimiz Ankara, bayrağımız ay yıldızlı al bayrak, irade Türk milletidir. Kısaca Ankara demek; ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözünü ebediyete taşımak, istiklalimizin namus ve emanetini korumak demektir” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR