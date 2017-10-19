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    Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Devlet Bahçeli, son dönemin en çok konuşan ismi ve istifasın beklenen Melih Gökçek'le ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, "Melih Gökçek, 5 dönem başkanlık yaptı, ne kadar faydalı, görüyoruz" dedi.

    Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz" dedi. 

    'TÜRKÇÜLÜK VE KÜRTÇÜLÜK BÖLÜCÜKTÜR' SÖZLERİNE YANIT

    Bahçeli, 'Türkçülük de Kürtçülük de bölücülüktür' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kürtçülüğü izah için Türkçülüğü örnek göstermek yanlıştır" yanıtını verdi.

    'ECEVİT İLE BAĞDAŞMAZ'

    Bahçeli, Erdoğan'ın eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik sözlerine ilişkin olarak da "Erdoğan'ın ifadeleri benim tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz. Milli konulardaki hassasiyetini 57. Hükümet'te gördüm" dedi.

    MÜFTÜYE NİKAH YETKİSİ

    Bahçeli, "Müftüye nikah yetkisinin laiklik açısından sakıncası yok" diye konuştu. MHP lideri, “Müftü nikahı kıyarsa, çok küçük yaşlara kadar devam edermiş. Öyle şey olur mu? İmam nikahını kaldıramadığınıza göre onu daha sağlıklı bir hale getirebilmek açısından ne yapmanız lazım? Müftü beylere aynen diğerleri gibi görevlendirme yaptırdığınız takdirde nikahını yaptırırsın” dedi.

    'KAPI YOK Kİ KİLİT OLALIM'

    MHP lideri partisinin 2019'da kilit parti olacağı iddiaları ile ilgili olarak, "Kapı yok ki ortada kilit olalım" yanıtını verdi.

    AKŞENER'İN PARTİSİ

    Meral Akşener'in yeni parti hazırlığı için Bahçeli, "Ne yapacaklar görmek istiyoruz, gerekirse yorumlarız" açıklamasında bulundu. 

    'CUMHURBAŞKANI'NI YALNIZ BIRAKMAYIZ'

    Bahçeli, terörle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı: “YPG'nin elindeki Afrin'e girme konusunda kararlılık var. Biz de Suriye ve Irak adımlarını destekliyoruz. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı’nı MHP yalnız bırakmaz. Terörle mücadelenin sonu alınıncaya, Irak ve Suriye’de korsan devletçilikler kurulması kökten engelleninceye kadar Cumhurbaşkanı’nın parti olarak yanındayız.”

     

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