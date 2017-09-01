Bahçeli sert çıktı: Yarın nasıl bir tokat yiyeceğini kestiremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Ankara'da kıldı. Bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklamalar yapan Devlet Bahçeli, sözlerine "Hüzünlü bir Kurban Bayramı" diyerek başladı.

Bahçeli, "Bayramlar birlik ve beraberliği sağlayıcı olmalıdır. Böyle bir dönemde buna ihtiyaç vardır. 57 Müslüman ülke var. 24 milyon metrekare toprak üzerinde yaşamaktadır. Böyle bir ülke topluluğu iki özellik taşımaktadır. Bir tanesi genç bir nüfus, ama yer altı kaynakları çok güçlü olan ülkeler. Öte yandan acı ve istikrarsızlık hakim olan ülkeler. Bütün bunları toplayabilmek önder bir ülke varlığına bağlıdır, bu ülke Türkiye olmalıdır" diye konuştu.

BARZANİ'YE MEYDAN OKUDU

Gazetecierin sorusu üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararını değerlendiren Bahçeli "Barzani inatçı bir üslup kullanıyor. ABD'den aldığı destekle hareket ediyor. Barzani İngiltere'yi bilir, Amerika'yı bilir ama Türkleri bilmez, yarın bir gün nasıl bir tokat yiyeceğini de bilemez" ifadelerini kullandı..