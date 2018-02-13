Bahçeli'den İlker Başbuğ'a yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli özetle şunları söyledi: "Hakkımız olanı alacağız. Kazanacağız, başaracağız. Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Savaş uçaklarımız 627 hedefi imha etmiştir. TSK'nın titizlikle yürüttüğü operasyonda 31 kahraman askerimiz şehit düşmüş, 143 askerimiz yaralanmıştır.

'TERÖRİSTLER ÇOCUKLARI KADINLARI KALKAN YAPTI'

Teröristler çocukları kadınları kalkan yapmışlardır. PKK, PYD, YPG bıyığı terlememiş yavruların katilidir. Bu alçaklar masumların can düşmanıdır. Türkiye ve Türk milletinin bölgesel huzuru temin amacıyla hainlerin başına inmeliyiz. Terörle mücadele amansız sürmektedir, dönüşü yoktur. İnancım odur ki devam edecektir.

'ŞEHİDİN EMEKLİ İKRAMİYESİNE HACİZ GETİRENLERİ LANETLİYORUM'

Vasiyetini yerine getirmek için şehidimiz Musa Özkalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz konma girişimini üzüntüyle öğrendim. Adaletin yüz karaları, hukukun utanç kaynakları olduğunu açık seçik ifade ediyorum. Şehide haciz millete ihanettir. Şehit babalarının evlatlarının bayrağa sarılı naaşlarının hemen dibinde ağızlarından dökülen sözlere şahit oldukça duygulanıyorum. Bunu yapanları lanetliyorum.

'ALNINI KARIŞLARIM'

Gerekirse Afrin'e ben de giderim sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutulmuş kripto PYD'liler, yüreğiniz yetiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. Baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD'ye zırh oldular. Küçük bir azınlık YPG'nin kuyruğuna takıldı. Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken tepki CHP'den, İP'ten sıra sıra geldi. Herkes sevdiğine benzer, Afrin'e operasyona katılan tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır. Evlatlarıma birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle birlikte yer alacağım. Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten en ufak bir tereddüt göstermeyeceğim.

'YÜZBİNLERCE BOZKURT AFRİN İÇİN HAZIR'

Şu günkü kış şartlarında kahraman Mehmetlerimiz ısınsın diye omzunda odun taşıyor. Çeyiz hazırlığı yapan genç kızlarımız el işlemelerini üşümesinler diye Mehmetlere gönderip onların yanında duruyorlar. Türk milleti seferber oluyor, kahramanları destekliyor. Sözüm işbirlikçileredir. Bre gafiller, köyünden kentinden vatandaşımız gücü nispetinde askerlerimize destek olurken sizler bu mücadeleyi sulandırmaya, basitleştirmeye utanmıyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun. Bir durun, bir yutkunun, bir susun da bari adam sansınlar. Kahraman askerlerimizin morallerini bozarak neyi amaçlıyorsunuz. Türk milleti yediden yetmişe o hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek kudrettedir. Ama, fakatlı cümlelerle devam edenler teröristlerin yanında duran ahmaklardır. Bre gafiller, vatandaşımız gücü nispetinde askerlerimize destek olurken sizler bu mücadeleyi sulandırmaya, basitleştirmeye utanmıyor musunuz? Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını diyorum. Yüzbinlerce bozkurt Afrin için hazır.

HDP KONGRESİ

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Ankara'da PKK'nın ileri karakolu HDP'nin 3. kongresi yapılmıştır. Ankara'da teröre destek verilmiş, bebek katili selamlanmıştır. HDP'nin bir eş başkanı Afrin'deki hainleri kastederek halk kendini koruyor diyecek kadar gözü ve vicdanı kanamıştır. Eski eş başkan ise faşist Türkiye'nin partisi olmadığını zırvalamıştır. Asıl faşist, asıl ırkçı belli ve meydandadır. Terör yandaşları Ankara'nın göbeğinde kutlama yapar gibi halaylar çekmiştir. Zeytin Dalı Harekatı aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Sivillerin katledildiği alçakça iddia edilmiştir. Hukuk devletinin ilke ve esasları ile tanıştırmak işledikleri suçları burunlarından getirmek Türk milletine şeref borcudur. Bunlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödemelidir. HDP kurultayında onca provokasyon vuku bulurken CHP'liler yerlerinden kımıldamamış kepazeliklere tepki göstermemişlerdir. CHP ve HDP aynı kazanda kaynamışlardır. Ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP, PKK, FETÖ. Bunlar arasında fark yoktur.

'SİZE GÖRE TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZ KAÇ OY EDER?'

Afrin'e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG ile kader ortaklığı ne zaman buluşacaktır. Peşmerge ile ne zaman kavuşacaktır. ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı grupların dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir işbirliğinin vesikasıdır. SDG isimli terör şemsiyesinde yer alan bir Hıristiyan örgüt Afrin'e hareket etmek kararı almıştır. Ya bir bombadır, ya da alınlarında patlayacak bir kurşundur. Hareketı sekteye uğratmak maksadıyla açık ve örtülü faaliyetlerde de bir artış gözlenmiştir. Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin. Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur. Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir? Yanmaktan korkuyorsa kişi, vatan ve millet aşkıyla kavrulmaya talip olmamalıdır. Bizim anlayışımız böyledir.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ? Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ şöyle konuşmuştu: "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada, böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG'ye, PYD'ye adeta Türkiye karşısında böyle bir tartışılması bile çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici bir şey, bu mukayese edilecek, karşılaştırılacak bir konu değil. Bunu daha evvelde söyledik, ümit ediyorum sağduyulu hareket, sağduyulu bu olaya bakış nerede? Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere hakim olur ve bu yanlış maceradan vazgeçilir. Çünkü aynı şey devam ederse bakın Amerika Birleşik Devletleri çok şey kaybeder."

'TSK'NIN BAŞINDA DEĞERLİ BİR KOMUTAN VARDIR, İKİNCİSİNE GEREK YOKTUR'

Biz sabrediyoruz, samimiyetle gelişmeleri takip ediyoruz. Bize göre TSK'nın başında halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur. Genelkurmay Başkanı'nın çatı davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak düşüncesizce bir karardır. Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu bölgeden topraklarımıza teröristler sızmaktadır. Aynı bölgeden Kilis ve Hatay'a teröristlerin attığı roketlerle çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatlarını kaybetmektedir. Füze sistemleri ancak gelişmiş ordularda varolabilecek sistemlerdir. İlk akla gelen ülke ABD'dir. Silahların içeriğinin Türkiye'den saklanmış olması asıl niyeti gün yüzüne çıkarmıştır. Gerçekte ve ne yazık ki Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleri ile bir ve aynı kareye girmişlerdir. Almanya ülkemize sattığı tankların Afrin'de kullanılmasından rahatsızdır. Türkiye işte böylesine sözde dostlarının olduğu güç şartlarda mücadelesini sürdürmektedir. Bu gelişmeler bir kez daha kimseye muhtaç olmadan kendi milli silah sistemimizi geliştirmenin önemine işaret etmektedir. Sürdürülen çalışmaların tamamını desteklediğimiz yeri gelmişken ifade etmek isterim. Afrin'de sorun ve açmazlar sadece silahlarla sınırlı değildir. Saklandıkları sığınak ve barınaklar kanlı tuzağın bir başka yönüdür.

'TÜRKİYE AFRİN'DE 7 DÜVELLE ADI KONMAMIŞ SAVAŞ HALİNDEDİR'

Tüneller, beton korugan ve hendekler inşa etmeyi müteahhitlik ile gerçekleştirmedikleri aşikardır. Mevzilerin PKK'ya son 5 yıl içinde yaptıran kokuşmuş zihniyetin temsilcilerini iyi tanımalıyız. Malum Avrupa ülkelerine ait şirketler tarafından sağlandığı ortadadır. Fransa Dışişleri Bakanı'nın mesnetsiz iddialarına göre hareket uluslararası hukuka aykırıymış. Fransa'nın samimiyeti yoktur, Almanya perişandır, ABD ise sözde ordu için çabalamaktadır. Türkiye Afrin'de 7 düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. ABD ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalıdır. Sonuç feci gelişmelere sebep olabilecektir. Türkiye ile ABD arasında diyalog kopar, temas kesilir eller tetiğe gider, silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır? Beyaz Saray açık açık söylesin. Dost muyuz, düşman mı? Devam mı, tamam mı? ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sorulara nasıl cevap vereceği merak konusudur.

'BU KADAR YÜZSÜZLÜĞÜN TANIMI YOK'

Ankara'da Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi de isabetli bir karardır. Türkiye Meksika ya da Kanada ile sınırdaş değildir. ABD'nin ne işi vardır, Afrin'de? ABD kapımızın önüne gelecek, her türlü oyunu oynayacak sonra da anlayamadığını söyleyecek. Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lugatımızda yoktur. Onların kötüsü bizim şanımızdır. Mehmetçik terör tehdidini yok etmek için girmiştir. Bizim sancağımızın dalgalandığı yerde adalet ve huzurun olduğu onurlu ve aydınlık bir gelecek vardır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir.

'ABD'NİN TEMAS TRAFİĞİ ÇOK ŞEYE GEBE'

ABD'nin temas trafiği önümüzdeki süreçte çok şeye gebedir. Brüksel'de yaılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında da Türkiye-ABD bakanlarının görüşüleceği ifade edilmektedir. Terör örgütüne verilen destek derhal kesilmelidir. Menbiç'ten teröristler çıkarılmalıdır, aksi halde Türkiye gereğini yapacak, bir şafak vakti terör yuvalarına yıldırım gibi saklanacaktır. Hiçbir ülke bu coğrafyalardaki varlığımızı hafife almasın. Bizden öncekiler medeniyetler müzesinde yerini almışken bir hala buradayız. Türkiye sivil kayıp hassasiyetini gözetmeseydi Zeytin Dalı Harekatı şimdiye kadar tamamlanmıştı. Alttan alanın kanı kurusun."