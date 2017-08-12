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    Bahçeli'den Eren Bülbül mesajı

    DHA
    12 Ağustos 2017 - 16:01Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 16:04

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir' dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröre ilişkin yaptığı açıklamada, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi. 

    MHP'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Trabzon'nun Maçka İlçesi kırsalında dün 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin terörist kurşununu ile ölmesine ilişkin, "Eren bak milyonlar #ErenİyikiVarsın diyor. Mekanın cennet olsun şehidim" denildi. MHP'nin resmi Twıtter adresinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de teröre ilişkin paylaştığı mesajlara yer verildi. Bahçeli mesajında, "Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her neredelerse, hangi delikte saklanıyorlarsa bulup tümden imha etmeliyiz. PKK'nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülmeden, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete haram, millete hakarettir" dedi.

     

    Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , eren bülbül
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