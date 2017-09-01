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    Bahçeli’den CHP eleştirisi: Kör Niko’nun meyhanesinde içsinler

    ANKARA
    01.09.2017 - 22:00 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 22:01

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Adalet Kurultayı’ndaki alkol tartışmalarına ilişkin “Türkiye’de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var. Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler” dedi.

    Bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret eden Bahçeli, gazetecilere özetle şunları söyledi:

    BARZANİ TÜRK’Ü TANIMAZ

    “(Kuzey Irak’ta) Referandum çok yanlış bir tavır olabilir. Barzani inatçı bir üslup kullanıyor. ABD’den büyük destek aldığı anlayışıyla cesaretli olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Ama Barzani İngiliz’i tanır, Amerika’yı tanır, Türk’ü tanımaz, Türk devletini bilmez. Yarın nasıl bir tokat yiyeceğini de tokadı yedikten sonra anlar ama iş işten geçmiş olur.

    KERKÜK TÜRK KALACAK

    Bu kararı, bizim Türkmenler ile orada yaşayan Araplar kabul etmemektedir. ‘Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır’ diye eskiden beri söylemlerimiz vardır. 80 milyon olarak Kerkük’te yaşayan soydaşlarımızın yanındayız.

    ÇOK MEYHANE VAR

    (CHP kurultayında alkol tartışması) CHP’li arkadaşlar bir kurultay düzenleyerek adaleti sağlamak için görüşme yapmayı diliyorlar fakat şehitlerimizin yoğunluk kazandığı, Türkiye’nin bağımsızlığının ilk adımı olan yerde içkili akşam sohbetleri bunlar yakışmaz. Türkiye’de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var. Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , bahçeli , chp
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