Bahçeli: Zafer bizimdir, hedef Kızılelma'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ’1923 Projesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişiye seslenen Devlet Bahçeli, 2019 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli birlik için destek istedi.

Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli özetle şunları söyledi:

ABD SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTIR

ABD yönetimi IŞID ile mücadele gerekçesine sığınıp PKK/PYD’yi desteklemekten, arkasında durmaktan en ufak rahatsızlık duymadı. Bölgesel istikrarı ve barış ortamını tehlikeye atan Wasnington’un görünen amacı PKK/PYD’ye Irak’tan başlayarak Akdeniz’e uzanacak terör koridoru açtırmaktır. Ardından da bir terör devleti inşa etmek ve ettirmektir. Türkiye'nin bu çabalara müsaade etmesi, doğal olarak aklın inkarıdır. Bu çerçevede Afrin'deki PKK/PYD ve IŞID terör örgütlerine yönelik olarak 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' yerindedir, son derece büyük anlam ve öneme sahiptir. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası başlayan Afrin operasyonu, bizim meşru müdafaa hakkımızın icrasıdır. Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır.

HEDEF KIZILELMA'DIR

Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı tükenmiştir. Yörüklerin ayranı kabarmıştır, yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur. Gün doğmuş şafak sökmüş, siyah ve beyaz bir birinden ayrılmıştır. Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Felaket senaryoları güdenlere karşı, kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki, sefer bizim, zafer Allah'ındır. Her yere bize 'Kızılelma'dır. Afrin ile başlatılan sınır temizliği mutlak suretle ve ilk etapta Membiç olmak üzere diğer alanları da kapsamalıdır ve inşallah da kapsayacaktır.

TSK VE ÖSO İŞBİRLİĞİ ELZEMDİR

Özgür Suriye ordusu, Suriye'de Mehmetçik ile omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur. Dahası bu yapı içerisinde çok sayıda Türkmen soydaşlarımız da bulunmaktadır. Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere, ÖSO'nun Mehmetçik ile omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıplar olmuştur. ÖSO, topraklarını ve Suriyelilerin varlıklarını koruma çabasındadır. Türkiye'nin sağladığı imkanlar ve ÖSO'nun gösterdiği kararlılık sebebiyle ülkelerinden ayrılan çok sayıda Suriyeli, kendi vatanlarını müdafaa için tavır almışlardır. TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır.

CHP’YE SERT ÖSO TEPKİSİ

Şimdilerde CHP, TSK'nın sınır ötesi harekatını sulandırabilmek gayesi ile ÖSO'yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD'li teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıstırılmasıdır. Kandil seviciliği, PKK/PYD yandaşlığı, bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir. Şu işe bakın ki, Türk milleti askerlerinin yanında dualarla yer alırken, CHP, HDP ile eş güdüm halinde askerlerimizin azmini sekteye uğratmanın çabası içindedir. Mehmetçiğe doğrudan söz söylemeye korkanlar, ÖSO üzerinden sinsi bir oyun tezgahlamaktadır. Asıl niyet Zeytin Dalı Harekatı'nın zayıflatılmasıdır. Bu hainliği yapacak kadar gözü dönenler, ne yazık ki kendilerine CHP'de yer bulmuşlardır.