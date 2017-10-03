Bahçeli: O parmağı eliyle birlikte gövdesine kadar kırarız

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:



Ham hayal peşinde koşan Peşmerge başı kabusla tanışacak, inadı sürerse belasını muhakkak bulacaktır. Barzani 25 Eylül referandumu ile bağımsızlığa giden karanlık yolda önemli bir merhaleyi aşmıştır.



Ne var ki bu yok hükmündedir. Barzani Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayı göze almıştır. Buna sabır göstermek sessiz kalmak mümkün değildir.



1 Ekim’de TBMM’nin açılış konuşmasını yapan sayın cumhurbaşkanının, “sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız” ifadesi çok nettir ve Türkiye’nin duruşunu göstermektedir.



Türkmenlerin vatanına kast edenler iki dünyada da yatacak yeri olmayan alçaklardır. Bunlarla hesabımız mahşere kalmadan görülecektir.

Çünkü Kerkük Türk’tür ve Türk’le uğraşanın iki yakası bir araya gelmeyecektir. Aldıkları ah kendilerinden olmasa bile kendilerinden sonra gelecek nesillerinden çıkacaktır.



“Kerkük Türkmen şehridir” diyen sayın cumhurbaşkanına teşekkürlerimi sunuyorum.

Devlet kurdum demekle devlet kurulmaz. Hadi bağımsız oldum demekle de bağımsız olunmaz.

Türk milletine parmak sallayan varsa o parmağı eliyle birlikte gövdesine kadar kırarız.

Biz yeri gelir yufka yürekli yeri gelir tunç bilekli oluruz ama zalime fırsat vermeyiz.

Dedik ki en az 5 bin gönüllü ülkücü Türk kentlerindeki varlık mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir.

Blöf yapmıyoruz. palavradan konuşmuyoruz. hala anlamayan varsa bu konuda şakamızın olmadığını üzerine basarak belirtmeyi yararlı buluyoruz.

Geçmişte Türkiye'ye bir kedi bile vermeyiz diyen Barzani'ye dedesinin akıbetini hatırlatıyor ayağını denk almasını söylüyoruz.

Barzani derhal aklını başına alıp referandumu toptan iptal etmelidir.

İktidarın çelişkili açıklamaları bizi düşündürse de devletin en tepesinde sağlam bir iradenin tezahürü bizi rahatlatmaktadır.

Bölgesel bir soruna Paris'te çözüm arayışları bizim için tartışmalı bir durumdur.

Katalanlar bağımsızlık yönünde oy kullanmıştır. Bu yeni bir buhranın habercisidir. Bizimle alay edenler dut yemiş bülbüle dönmüştür.

İspanya'daki referandumun yok hükmünde görülmesi bizim için esas ve asıl bir karardır.Türkiye olarak çok dikkatli bir politika izlemeliyiz.

Türkiye'nin her ihtimale hazır olması tarihi önemdedir. Bir gece ansızın gelmek Türk milleti için mesele değildir, hiç de zor olmayacaktır.

Bunların vanalarını kapatmak helali haktır.

Irak'ın toprak bütünlüğü bozulursa 1926 Ankara anlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarımızı kullanmalıyız.

O zaman geldiğinde tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.