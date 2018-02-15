‘Bahçeli ‘n’ demedi’

Karakaya, ittifak çalışmalarıyla ilgili özetle şunları söyledi: “Komisyonların çalışmaları bitti. Ortaya çıkan metin liderlere verilecek. Bu metnin liderler açısından sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Genel başkanımız örnek verdi. Dedi ki (a) partisi ile (b) partisi (c) ittifakını kuruyor. ‘Bu ittifakın adı da cumhur’ dedi. C’de bir sır var dedi. Şöyle de diyebilirdi: a, b, c, ya da n diyebilirdi. ‘A’ ile ‘b’ cumhur ittifakı bunda da bir sır var dedi. Orada bir sır olduğuna inanıyorum. ‘N’ demedi ben böyle okudum.”