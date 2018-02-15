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    ‘Bahçeli ‘n’ demedi’

    ANKARA
    15.02.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, dün Meclis’te bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Karakaya, ittifak çalışmalarıyla ilgili özetle şunları söyledi: “Komisyonların çalışmaları bitti. Ortaya çıkan metin liderlere verilecek. Bu metnin liderler açısından sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Genel başkanımız örnek verdi. Dedi ki (a) partisi ile (b) partisi (c) ittifakını kuruyor. ‘Bu ittifakın adı da cumhur’ dedi. C’de bir sır var dedi. Şöyle de diyebilirdi: a, b, c, ya da n diyebilirdi. ‘A’ ile ‘b’ cumhur ittifakı bunda da bir sır var dedi. Orada bir sır olduğuna inanıyorum. ‘N’ demedi ben böyle okudum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Mevlüt Karakaya , bahçeli , son dakika
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